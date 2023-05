VARSOVIE, 10 mai (Reuters) - La Pologne a convoqué l'ambassadeur de Russie mercredi à la suite d'un incident impliquant un avion de chasse russe au début du mois de mai, a déclaré un porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères.

Un appareil polonais en patrouille au-dessus de la mer Noire, près de la Roumanie, pour l'Agence européenne de garde-frontières Frontex, a évité de justesse une collision avec un avion de chasse russe, avaient déclaré la Roumanie et la Pologne le 5 mai.

Cet incident a mis les unités de police aérienne de l'Otan dans un état de préparation plus élevé et a aggravé les relations déjà hostiles entre la Russie et la Pologne, un fervent soutien de l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe.

"Nous condamnons fermement le comportement provocateur et agressif de la partie russe, qui constitue un incident international grave", a écrit le porte-parole du ministère, Lukasz Jasina, sur Twitter.

L'ambassade de Russie à Varsovie n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L'ambassadeur russe a déjà été convoqué au ministère polonais des Affaires étrangères au début du mois à la suite d'une déclaration de l'ancien médiateur pour les enfants de Russie qui appelait au meurtre de l'ambassadeur polonais. (Reportage Anna Wlodarczak-Semczuk, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)