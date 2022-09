La Russie abandonne un bastion ukrainien en ruine après que Kiev ait coupé la ligne d'approvisionnement

L'agence de presse étatique TASS a cité le ministère russe de la Défense, qui a déclaré avoir ordonné aux troupes de quitter les environs de la ville d'Izium, dans la province de Kharkiv, en précisant qu'elles seraient envoyées pour renforcer les opérations ailleurs, dans la ville voisine de Donetsk.

Cette annonce est intervenue quelques heures après que les troupes ukrainiennes ont capturé la ville de Kupiansk, plus au nord, l'unique nœud ferroviaire approvisionnant toute la ligne de front russe à travers le nord-est de l'Ukraine. Des milliers de soldats russes ont ainsi été brusquement coupés de tout approvisionnement sur une portion du front qui a connu certaines des batailles les plus intenses de la guerre.

La chute rapide d'Izium a été la pire défaite de Moscou depuis que ses troupes ont été forcées de quitter la capitale Kiev en mars, et pourrait s'avérer être un tournant décisif dans cette guerre de six mois, des milliers de soldats russes abandonnant leurs stocks de munitions et leur équipement dans leur fuite.

Des milliers de soldats russes abandonnent leurs stocks de munitions et leur équipement dans leur fuite. Des signes de difficultés pour la Russie sont apparus ailleurs sur les positions restantes du front à l'est, les responsables pro-russes reconnaissant des difficultés à d'autres endroits et les Ukrainiens faisant allusion à d'autres avancées à venir.

Il y a quelques jours, les forces de Kiev ont franchi la ligne de front et ont depuis repris des dizaines de villes et de villages dans un assaut mécanisé rapide, avançant de plusieurs dizaines de kilomètres par jour.

Tôt samedi, les responsables ukrainiens ont posté des photos de leurs troupes hissant le drapeau bleu et jaune du pays devant l'hôtel de ville de Kupiansk, portant un coup qui semblait être décisif pour les garnisons russes approvisionnées par les chemins de fer de la ville.

"Pour atteindre les objectifs déclarés de l'opération militaire spéciale pour la libération de Donbas, il a été décidé de regrouper les troupes russes situées dans les districts de Balakliia et d'Izium dans le but d'accroître les efforts en direction de Donetsk", a déclaré TASS citant le ministère russe de la Défense.

Les forces russes avaient déjà abandonné Balakliia il y a quelques jours.

Les responsables ukrainiens n'ont pas confirmé qu'ils avaient repris Izium, mais le chef d'état-major du président Volodymyr Zelenskiy, Andriy Yermak, a tweeté un emoji de raisins. Le mot "Izium" signifie "raisin sec" en ukrainien et en russe.

DES CORPS, DES VÉHICULES CALCINÉS

À Hrakove, l'un des dizaines de villages reconquis lors de l'avancée ukrainienne, Reuters a vu des véhicules calcinés portant le symbole "Z" de l'invasion russe. Des boîtes encore pleines de munitions étaient éparpillées avec des détritus dans des positions que les Russes avaient abandonnées dans une évidente précipitation.

"Bonjour tout le monde, nous venons de Russie" était peint à la bombe sur un mur. Trois corps gisaient dans des sacs mortuaires blancs dans une cour.

Le chef de la police régionale, Volodymyr Tymoshenko, a déclaré que la police ukrainienne s'était installée la veille et avait vérifié l'identité des résidents locaux qui vivaient sous occupation russe depuis le deuxième jour de l'invasion.

"La première fonction est de fournir l'aide dont ils ont besoin. La fonction suivante est de documenter les crimes commis par les envahisseurs russes sur les territoires qu'ils occupent temporairement."

Un témoin à Valuyki, une ville de la région russe de Belgorod près de la frontière avec l'Ukraine, a déclaré à Reuters qu'elle avait vu des dizaines de personnes venant de Kupiansk, avec des familles mangeant et dormant dans leurs voitures le long des routes.

"J'étais au marché aujourd'hui et j'ai vu beaucoup de gens de Kupiansk. Ils disent que la moitié de la ville a été prise par l'armée ukrainienne et que la Russie bat en retraite... les combats se rapprochent", a déclaré le témoin.

L'abandon abrupt de la ligne de front russe au sud de Kharkiv a été la plus grande transformation du champ de bataille depuis l'effondrement de l'assaut initial de la Russie sur Kiev. Il a mis un terme rapide et soudain à une période pendant laquelle la guerre s'est déroulée comme un combat acharné sur un front statique, favorisant l'avantage de Moscou en termes de puissance de feu brute.

Les forces russes s'étaient durement battues pour capturer Izium au début de la guerre, puis avaient utilisé la ville comme base logistique pour l'une de leurs principales campagnes - un assaut de plusieurs mois depuis le nord sur la région adjacente de Donbas.

Certains signes indiquent que l'Ukraine pourrait tirer parti du désarroi en lançant des assauts dans d'autres zones du front oriental. Denis Pushilin, chef de l'administration séparatiste installée par la Russie dans la province de Donetsk, a déclaré que la situation à Liman, à l'est d'Izium, "reste assez difficile - comme dans une série d'implantations dans le nord de la république".

Un peu plus à l'est, les responsables ukrainiens ont fait allusion à une possible tentative de reconquête de Lysychansk, dont Moscou s'est emparé en juillet après des semaines de combats dans l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre.

Le gouverneur régional ukrainien Serhiy Gaidai a été cité par les médias ukrainiens comme ayant déclaré que des troupes ukrainiennes avaient été repérées à la périphérie de la ville. Le nom de la ville signifie "renard", et après son tweet de raisins, Yermak a tweeté un emoji de renard.