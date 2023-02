La Russie accuse l'ambassade américaine de "fake news" à propos de l'Ukraine et menace d'expulsions.

L'avertissement comprenait un message sévère à l'intention de Lynne Tracy, la nouvelle ambassadrice américaine à Moscou, a déclaré TASS, citant une source haut placée du ministère russe des Affaires étrangères qui a déclaré que Tracy avait été informée qu'elle devait se conformer strictement à la loi russe lors de toute déclaration sur les forces armées russes en Ukraine.

Les diplomates américains engagés dans ce que Moscou appelle des "activités subversives" seraient expulsés, a déclaré TASS citant la source.

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de l'ambassade des États-Unis à Moscou.

La Russie a fait du "discrédit" de ses forces armées un crime passible de jusqu'à cinq ans de prison, tandis que l'accusation de distribuer sciemment de "fausses informations" sur l'armée est passible d'une peine maximale de 15 ans.

Tracy est arrivé à Moscou le mois dernier. Le 24 février marquera le premier anniversaire de la décision du président Vladimir Poutine d'envoyer des dizaines de milliers de soldats en Ukraine dans ce qu'il appelle une "opération militaire spéciale".

L'Ukraine et ses alliés occidentaux accusent Poutine de lancer une guerre d'agression de style colonial non provoquée et rejettent son affirmation selon laquelle l'opération est destinée à protéger la propre sécurité de la Russie contre l'élargissement de l'OTAN à l'est.

INAPPROPRIÉ

L'agence TASS a déclaré que la note officielle, qui accusait l'ambassade des États-Unis de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Russie, avait été remise mardi et qu'elle accusait les diplomates américains de faire ce qu'elle appelait des déclarations "inappropriées" sur les dirigeants russes.

Elle n'a pas précisé quelles déclarations elle avait en tête.

À la fin du mois dernier, Mme Tracy a été chahutée par une foule de personnes scandant des slogans anti-américains alors qu'elle entrait au ministère russe des Affaires étrangères à Moscou pour présenter ses lettres de créance diplomatiques.

Le vice-ministre des affaires étrangères Sergei Ryabkov a été cité à l'époque comme ayant dit à Tracy qu'il s'attendait à ce qu'elle respecte le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de la Russie.

L'ambassade des États-Unis a déclaré à l'époque : "L'ambassadeur Tracy se concentre sur le maintien du dialogue entre nos capitales à un moment de tension sans précédent, sur la protection des intérêts des citoyens américains détenus en Russie et sur le soutien des liens entre les peuples américain et russe."

Les relations bilatérales sont proches de leur plus bas niveau historique.

Les États-Unis sont le principal soutien occidental de l'Ukraine et lui ont fourni des armes modernes - dont bientôt des chars de combat principaux - et ont imposé une série de nouvelles sanctions économiques à la Russie, le tout de concert avec les alliés occidentaux.