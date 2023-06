Moscou a déclaré lundi avoir déjoué une offensive ukrainienne majeure dans le sud de la région ukrainienne de Donetsk, mais le principal chef des mercenaires russes a déclaré que les forces russes avaient perdu du terrain autour de Bakhmut, plus au nord.

Interrogé sur le fait de savoir si les attaques représentaient le début de la contre-offensive de l'Ukraine, annoncée depuis longtemps, contre l'invasion russe, Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de sécurité et de défense de l'Ukraine, a déclaré à Reuters : "La guerre continue. Jusqu'à la victoire totale".

Le ministère russe de la défense a déclaré que l'Ukraine avait attaqué dimanche matin avec six bataillons mécanisés et deux bataillons de chars dans le sud de Donetsk, où Moscou soupçonne depuis longtemps l'Ukraine de chercher à enfoncer un coin dans le territoire contrôlé par la Russie.

"Dans la matinée du 4 juin, l'ennemi a lancé une offensive de grande envergure dans cinq secteurs du front en direction du sud de Donetsk", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué publié sur Telegram à 1h30, heure de Moscou (2230 GMT).

"L'objectif de l'ennemi était de percer nos défenses dans le secteur le plus vulnérable, selon lui, du front. "L'ennemi n'a pas atteint son but, il n'a pas réussi.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement la déclaration russe. Interrogé sur ce point, un porte-parole de l'armée ukrainienne a déclaré : "Nous ne disposons pas de telles informations : "Nous ne disposons pas de telles informations et nous ne commentons aucune fausse information.

Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a déclaré lundi que les forces ukrainiennes continuaient à "avancer" près de la ville de Bakhmut, longtemps contestée, dans le nord de Donetsk, et une vidéo des forces armées montrait des positions russes sous le feu de l'ennemi.

Le chef des mercenaires russes, Evgeniy Prigozhin, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris une partie de la localité de Berkhivka, au nord de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, la qualifiant de "honte".

L'armée privée Wagner de Prigozhin s'est emparée de Bakhmut le mois dernier, après la plus longue bataille de la guerre, et a cédé ses positions aux troupes russes régulières.

Le rapport quotidien de l'état-major ukrainien indique seulement qu'il y a eu 29 affrontements dans les régions de Donetsk et de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine.

Le Centre ukrainien de communication stratégique n'a pas abordé directement la déclaration russe, mais a déclaré, sans fournir de preuves, que la Russie chercherait à répandre des mensonges.

"Pour démoraliser les Ukrainiens et tromper la communauté (y compris leur propre population), les propagandistes russes diffuseront de fausses informations sur la contre-offensive, ses orientations et les pertes de l'armée ukrainienne", a déclaré le centre.

Le ministre ukrainien de la défense, Oleksii Reznikov, a publié un message énigmatique sur Twitter dimanche, citant le titre "Enjoy the Silence" de Depeche Mode.

Des blogueurs de guerre russes ont fait état de combats en plusieurs points du front, en particulier autour de Vuhledar, à quelque 150 km au sud-ouest de Bakhmut.

LES COMBATS

Le ministère russe de la défense a diffusé une vidéo montrant, selon lui, plusieurs véhicules blindés ukrainiens explosant dans un champ après avoir été touchés. Reuters a géolocalisé cette vidéo près de Velyka Novosilka, un village situé à l'ouest de Vuhledar, mais n'a pas pu en vérifier la date.

"Un combat acharné est en cours", a écrit Semyon Pegov, éminent blogueur militaire russe, qui s'exprime sous le nom de War Gonzo, affirmant que les forces ukrainiennes attaquaient dans la région.

Le ministère a déclaré que les forces russes avaient tué 250 soldats ukrainiens et détruit 16 chars, trois véhicules de combat d'infanterie et 21 véhicules blindés de combat. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces chiffres. Les deux parties ont exagéré les pertes subies par l'autre.

Le chef d'état-major général russe Valery Gerasimov, qui est en charge de l'"opération militaire spéciale" de Moscou en Ukraine, se trouvait dans la zone au moment de l'attaque ukrainienne, a précisé le ministère.

CONTRE-OFFENSIVE ?

Depuis des mois, l'Ukraine se prépare à une contre-offensive contre les forces russes qui, selon des responsables de Kiev et le directeur de la CIA William Burns, percera l'orgueil démesuré du président russe Vladimir Poutine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré au Wall street Journal, dans une interview publiée samedi, qu'il était prêt à lancer la contre-offensive, mais il a tempéré sa prévision de succès en avertissant que cela pourrait prendre du temps et coûter cher.

Après avoir cherché à obtenir des dizaines de milliards de dollars d'armes occidentales pour combattre les forces russes, le succès ou l'échec de la contre-offensive influencera probablement la forme du futur soutien diplomatique et militaire de l'Occident à l'Ukraine.

Ces dernières semaines, l'Ukraine a cherché à affaiblir les positions russes, mais ses plans ont été entourés de secret alors qu'elle se prépare à affronter l'armée russe, beaucoup plus puissante.

Le mois dernier, Moscou a été frappée par des drones qui, selon la Russie, étaient une attaque terroriste ukrainienne, tandis que des forces pro-ukrainiennes ont pénétré à plusieurs reprises dans la région russe de Belgorod ces derniers jours.

Après une accalmie de deux mois, la Russie a lancé des centaines de drones et de missiles sur l'Ukraine depuis le début du mois de mai, principalement sur Kiev, l'Ukraine affirmant qu'elle visait des installations militaires mais aussi des zones résidentielles.

LA GUERRE EN UKRAINE

Poutine a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février de l'année dernière dans le cadre d'une opération que le Kremlin espérait rapide, mais ses forces ont subi une série de défaites et ont dû reculer et se regrouper dans des pans entiers de l'est de l'Ukraine.

La Russie contrôle désormais au moins 18 % du territoire ukrainien internationalement reconnu et a revendiqué quatre régions de l'Ukraine comme territoire russe.

Depuis des mois, des dizaines de milliers de soldats russes se retranchent le long d'une ligne de front qui s'étend sur environ 600 miles (1 000 km), se préparant à une attaque ukrainienne qui devrait tenter de couper le soi-disant pont terrestre de la Russie vers la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée en 2014.

L'Ukraine a juré d'éjecter jusqu'au dernier soldat russe de son territoire et qualifie l'invasion d'accaparement de terres de type impérial par la Russie.

La Russie affirme que l'Occident mène une guerre hybride contre la Russie pour semer la discorde et, à terme, s'approprier les vastes ressources naturelles de la Russie, des allégations que les dirigeants occidentaux nient.