Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que ses forces avaient repoussé de nombreuses tentatives de contre-attaques de l'armée ukrainienne sur différentes lignes de front au cours des dernières 24 heures, infligeant de lourdes pertes aux forces de Kiev.

L'Ukraine affirme que ses forces ont repris au moins sept villages et 100 km² dans les premières étapes d'une contre-offensive qui, espère-t-elle, prendra de l'ampleur à mesure qu'elle engagera davantage d'hommes.

Dans son rapport quotidien sur les combats, le ministère russe de la défense a déclaré avoir infligé des pertes significatives à l'ennemi au cours de ce qu'il a décrit comme des opérations contre-offensives ukrainiennes infructueuses dans les directions de Donetsk Sud et de Donetsk.

La Russie a utilisé des troupes terrestres, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie pour repousser les troupes ukrainiennes. Au cours des dernières 24 heures, elle a tué environ 500 soldats ukrainiens et détruit cinq chars.

De nombreux véhicules blindés et d'autres matériels militaires ukrainiens ont également été détruits.

Reuters n'a pas pu vérifier le compte rendu des combats.

Les troupes russes qui ont détruit des chars Leopard de fabrication allemande et des véhicules blindés fournis par les États-Unis et utilisés par l'Ukraine recevront des primes, a déclaré séparément le ministère de la défense plus tôt dans la journée de vendredi.