La Russie affirme que 1 026 marines ukrainiens se sont rendus à Mariupol

"Dans la ville de Marioupol, près de l'usine sidérurgique Ilyich, à la suite des offensives réussies des forces armées russes et des unités de la milice de la République populaire de Donetsk, 1 026 soldats ukrainiens de la 36e brigade de marine ont volontairement déposé les armes et se sont rendus", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat du bureau du président ukrainien, de l'état-major ukrainien ou du ministère de la défense.

La Russie a déclaré que 151 soldats ukrainiens blessés ont été soignés sur place et transportés à l'hôpital de la ville de Mariupol.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le leader tchétchène Ramzan Kadyrov a déclaré que plus de 1 000 marines ukrainiens s'étaient rendus à Marioupol et a exhorté les forces restantes terrées dans l'aciérie Azovstal à se rendre.