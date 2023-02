La Russie affirme que Lavrov et Wang Yi n'ont pas discuté du "plan de paix chinois".

Wang, le plus haut responsable chinois à se rendre en Russie depuis que celle-ci a envahi l'Ukraine il y a près d'un an, a rencontré le président Vladimir Poutine et M. Lavrov séparément au milieu de spéculations selon lesquelles les deux parties discuteraient d'un éventuel plan de paix chinois pour l'Ukraine.

"Nous prenons note des déclarations de certains politiciens occidentaux et des rapports des médias concernant une sorte de 'plan de paix chinois'. Comme d'habitude, ils déforment la réalité", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans un communiqué.

"Les partenaires chinois nous ont exposé leur point de vue sur les causes profondes de la crise ukrainienne, ainsi que les approches de son règlement politique. Il n'a pas été question d'un quelconque plan séparé", a-t-elle ajouté.

La Russie a déclaré mercredi qu'elle se félicitait que la Chine joue un rôle plus actif dans les efforts visant à résoudre le conflit en Ukraine et a dit apprécier "l'approche équilibrée" de la Chine, Pékin ayant signalé qu'elle était prête à jouer un "rôle constructif".

Alors que la Chine a adopté une position nuancée sur le conflit, critiquant les sanctions occidentales contre la Russie mais ne cautionnant pas la guerre, les deux pays partagent une vision visant à limiter ce qu'ils considèrent comme une domination occidentale sur les affaires mondiales.

Les deux pays ont signé un partenariat stratégique "sans limites" quelques jours avant l'invasion du 24 février dernier, et ont depuis organisé des exercices militaires conjoints au-dessus de la mer du Japon, de la mer de Chine orientale et du Pacifique occidental.

Le ministère des Affaires étrangères de Moscou a déclaré plus tôt qu'il étudiait un document récemment publié sur l'Initiative de sécurité globale de Pékin, la proposition phare de sécurité du dirigeant chinois Xi Jinping.