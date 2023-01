La Russie affirme que des dizaines de ses soldats ont été tués dans une attaque dans l'est de l'Ukraine

Dans une rare révélation, le ministère russe de la défense a déclaré que 63 soldats étaient morts la veille du Nouvel An dans l'explosion qui a détruit une caserne temporaire dans un ancien collège professionnel à Makiivka, ville jumelle de la capitale régionale de Donetsk occupée par la Russie dans l'est de l'Ukraine.

Quatre roquettes tirées par des lanceurs HIMARS de fabrication américaine ont touché le site, a déclaré le ministère de la défense. Il a précisé que deux roquettes avaient été abattues. L'Ukraine a déclaré que le nombre de morts russes se comptait en centaines, bien que les responsables pro-russes aient qualifié ce chiffre d'exagéré.

Des blogueurs militaires russes ont déclaré que les énormes destructions résultaient du stockage de munitions dans le même bâtiment qu'une caserne, alors que les commandants savaient qu'il était à portée des roquettes ukrainiennes.

Par ailleurs, l'Ukraine a déclaré lundi qu'elle avait abattu les 39 drones tirés par la Russie lors d'une troisième nuit consécutive de frappes aériennes contre des cibles civiles dans la capitale Kiev et d'autres villes.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que leur succès prouvait que la tactique de la Russie de ces derniers mois, consistant à faire pleuvoir des missiles et des drones pour mettre hors service l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, était de plus en plus un échec, alors que Kiev renforce ses défenses aériennes, plus de 10 mois après l'invasion des forces russes.

CRITIQUES DES BLOGUEURS RUSSES

Des images non vérifiées mises en ligne des suites de l'explosion de la caserne russe de Makiivka montrent un énorme bâtiment réduit à des décombres fumants.

Certains des morts venaient de la région de Samara, dans le sud-ouest de la Russie, a déclaré le gouverneur de la région aux médias russes, invitant les proches inquiets à contacter les centres de recrutement locaux pour obtenir des informations.

"Il y a des blessés, hélas, il y a des morts", a déclaré le média d'État TASS citant le gouverneur régional Dmitry Azarov.

Igor Girkin, un ancien commandant des troupes pro-russes dans l'est de l'Ukraine qui est aujourd'hui l'un des blogueurs militaires nationalistes russes les plus en vue, a déclaré que des centaines de personnes avaient été tuées ou blessées dans l'explosion. Des munitions avaient été stockées sur le site et les équipements militaires qui s'y trouvaient n'étaient pas camouflés, a-t-il déclaré.

"Ce qui s'est passé à Makiivka est horrible", a écrit l'Archange Spetznaz Z, un autre blogueur militaire russe comptant plus de 700 000 adeptes sur l'application de messagerie Telegram.

"Qui a eu l'idée de placer du personnel en grand nombre dans un seul bâtiment, où même un imbécile comprend que même en cas de tir d'artillerie, il y aura beaucoup de blessés ou de morts ?" a-t-il écrit. Les commandants "ne pourraient pas se soucier moins" des munitions stockées en désordre sur le champ de bataille, a-t-il ajouté.

La fureur ouverte s'est étendue aux parlementaires.

Grigory Karasin, membre du Sénat russe et ancien vice-ministre des affaires étrangères, a non seulement exigé une vengeance contre l'Ukraine et ses partisans de l'OTAN, mais aussi "une analyse interne exigeante".

Sergei Mironov, législateur et ancien président du Sénat, la chambre haute de la Russie, a exigé la responsabilité pénale des fonctionnaires qui avaient "permis la concentration de personnel militaire dans un bâtiment non protégé" et "toutes les autorités supérieures qui n'ont pas assuré le niveau de sécurité approprié".

AUCUNE REVENDICATION DE RESPONSABILITÉ

Moscou publie rarement le nombre de ses victimes, et lorsqu'elle le fait, les chiffres sont généralement faibles - elle n'a reconnu qu'un seul décès parmi un équipage de centaines de personnes lorsque l'Ukraine a coulé son croiseur amiral, le Moskva, en avril.

Le gouvernement de Kiev ne revendique presque jamais publiquement la responsabilité des attaques sur le territoire ukrainien contrôlé par la Russie.

Le président Volodymyr Zelenskiy n'a pas abordé la grève dans son discours du soir lundi.

La Russie a vu dans la nouvelle année avec des attaques nocturnes sur les villes ukrainiennes, certaines à des centaines de kilomètres des lignes de front. Cela marque un changement de tactique après des mois pendant lesquels Moscou espaçait habituellement ces frappes d'une semaine environ.

La Russie s'est tournée vers des frappes aériennes massives contre les villes ukrainiennes depuis qu'elle a subi des défaites sur le champ de bataille au cours de la seconde moitié de 2022.

Après avoir tiré des dizaines de missiles le 31 décembre, la Russie a lancé plus de 80 drones Shahed de fabrication iranienne le 1er et le 2 janvier, qui ont tous été abattus, a déclaré Zelenskiy.

"Ce nombre pourrait augmenter dans un avenir très proche. Dans les semaines à venir, les nuits pourraient être loin d'être paisibles", a-t-il déclaré.

Zelenskiy a déclaré que les attaques de la Russie s'avéreraient inutiles "car nous sommes unis. Ils ne sont unis que par la peur".