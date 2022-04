La Russie affirme que le navire amiral de la flotte de la mer Noire a été gravement endommagé par une explosion.

L'incident sur le croiseur lance-missiles Moskva s'est produit après que des munitions à bord ont explosé, a déclaré l'agence de presse Interfax citant le ministère russe de la Défense.

"À la suite d'un incendie sur le croiseur lance-missiles Moskva, des munitions ont explosé", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Maksym Marchenko, gouverneur de la région autour du port d'Odessa sur la mer Noire, a déclaré dans un message en ligne que le navire de 12 500 tonnes avait été touché par deux missiles, sans fournir de preuves.

"Les missiles Neptune qui gardent la mer Noire ont causé de très sérieux dommages", a-t-il déclaré dans un post en ligne.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les deux comptes.

L'Ukraine a averti tard mercredi que la Russie intensifiait ses efforts dans le sud et l'est du pays alors qu'elle cherche à prendre le contrôle total de Mariupol, dans ce qui serait la première grande ville à tomber.

Les gouvernements occidentaux envoient davantage d'aide militaire pour soutenir Kiev.

Le ministère russe de la défense a déclaré mercredi que 1 026 soldats de la 36e brigade de marine ukrainienne, dont 162 officiers, s'étaient rendus à Marioupol, assiégée depuis des semaines, et que le port était entièrement sous son contrôle.

La capture du district industriel d'Azovstal, où les marines se sont terrés, donnerait aux Russes le contrôle total du principal port ukrainien de la mer d'Azov, renforcerait un corridor terrestre au sud et étendrait son occupation de l'est du pays.

L'état-major ukrainien a déclaré que les forces russes attaquaient Azovstal et le port, mais un porte-parole du ministère de la défense a déclaré qu'il n'avait aucune information sur une quelconque reddition.

"Les forces russes intensifient leurs activités sur les fronts du sud et de l'est, tentant de venger leurs défaites", a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans un discours vidéo diffusé mercredi soir.

Des journalistes de Reuters accompagnant des séparatistes soutenus par la Russie ont vu des flammes s'échapper de la zone d'Azovstal mardi, un jour après que la 36e brigade de marine ukrainienne ait déclaré que ses troupes étaient à court de munitions.

Les États-Unis ont annoncé mercredi une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars, comprenant des systèmes d'artillerie, des véhicules blindés de transport de troupes et des hélicoptères. Cela porte le total de l'aide militaire américaine à plus de 2,5 milliards de dollars. La France et l'Allemagne ont également promis davantage.

Les hauts responsables américains évaluent l'opportunité d'envoyer un membre du cabinet, comme le secrétaire d'État Antony Blinken et le secrétaire à la défense Austin Lloyd, à Kiev en signe de solidarité, a déclaré une source familière de la situation.

La Russie considérera les véhicules des États-Unis et de l'OTAN transportant des armes sur le territoire ukrainien comme des cibles militaires légitimes, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov à l'agence de presse TASS.

Elle imposera des sanctions tit-for-tat à 398 membres de la Chambre des représentants des États-Unis et à 87 sénateurs canadiens, a déclaré Interfax citant le ministère des affaires étrangères, après que Washington ait ciblé 328 membres de la chambre basse du parlement russe.

La Grande-Bretagne a annoncé de nouvelles mesures financières à l'encontre des séparatistes.

NOUS LIBÉRER DE QUOI ?

L'Ukraine affirme que des dizaines de milliers de personnes auraient été tuées à Marioupol et accuse la Russie de bloquer les convois d'aide aux civils qui y sont bloqués.

Son maire, Vadym Boichenko, a déclaré que la Russie avait fait venir des fours crématoires mobiles "pour se débarrasser des preuves de crimes de guerre" - une déclaration qu'il n'a pas été possible de vérifier.

Moscou a rendu l'Ukraine responsable des décès de civils et a accusé Kyiv de dénigrer les forces armées russes.

Dans le village de Lubianka, au nord-ouest de Kiev, d'où les forces russes avaient tenté sans succès de soumettre la capitale avant d'être chassées, un message aux Ukrainiens avait été écrit sur le mur d'une maison qui avait été occupée par les troupes russes.

"Nous n'avons pas voulu cela... pardonnez-nous", disait le message.

Le Kremlin affirme avoir lancé une "opération militaire spéciale" pour démilitariser et "libérer" l'Ukraine, un message qui, selon les villageois, leur a été répété par les troupes russes.

"Pour nous libérer de quoi ? Nous sommes pacifiques ... Nous sommes des Ukrainiens", a déclaré Viktor Shaposhnikov, habitant de Lubianka.

Le président polonais Andrzej Duda a déclaré lors d'une visite à Kiev avec ses homologues lituanien, letton et estonien que ceux qui avaient commis et ordonné des crimes devaient être traduits en justice.

Le président allemand ne s'est pas joint à eux comme il l'avait prévu.

M. Zelenskiy a déclaré qu'il n'y avait pas eu de démarche officielle et l'un de ses collaborateurs a démenti un article de presse selon lequel il avait rejeté la visite en raison des bonnes relations qu'entretenait récemment M. Steinmeier avec Moscou.

LES COMMENTAIRES DE BIDEN SUR LE GÉNOCIDE

Le Kremlin a dénoncé la description par le président Joe Biden des actions de Moscou en Ukraine comme équivalant à un génocide, le porte-parole Dmitri Peskov ayant déclaré que cela était inacceptable de la part du dirigeant d'un pays qui, selon lui, a commis des crimes.

Un premier rapport d'une mission d'experts mise en place par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe fait état d'un "catalogue d'inhumanité" de la part des troupes russes en Ukraine, selon l'ambassadeur américain auprès de l'OSCE.

"Cela inclut des preuves de ciblage direct de civils, d'attaques contre des installations médicales, de viols, d'exécutions, de pillages et de déportations forcées de civils vers la Russie", a déclaré Michael Carpenter.

La Russie a nié avoir ciblé des civils et a déclaré que les allégations ukrainiennes et occidentales de crimes de guerre étaient fabriquées de toutes pièces.

Le chef de la police du district de Kiev a déclaré que 720 corps avaient été retrouvés dans la région autour de la capitale d'où les forces russes s'étaient retirées, et que plus de 200 personnes étaient portées disparues.

Le maire de la ville de Kharkiv, au nord-est du pays, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, a déclaré que les bombardements avaient considérablement augmenté mercredi et que des photos satellite de Maxar Technologies montraient de longues colonnes de véhicules blindés dans la région.

Les forces ukrainiennes ont abattu deux avions russes qui attaquaient des villes de la région, a déclaré plus tôt le gouverneur régional Oleh Synehubov.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement sa déclaration mais a filmé des personnes à Kharkiv transportant calmement des corps d'un immeuble d'habitation touché par des bombardements.