La Russie affirme que les frappes massives étaient des "représailles" à l'attaque qu'elle a imputée à l'Ukraine

L'Ukraine a déclaré qu'au moins six civils avaient été tués lors de la première grande volée de frappes de missiles russes depuis la mi-février,

Le ministère russe de la défense a déclaré dans un communiqué avoir frappé des entreprises de défense ukrainiennes et d'autres "infrastructures militaires" avec une série d'armes, dont des missiles hypersoniques Kinzhal.

Il a déclaré avoir détruit des cibles, notamment des bases de drones et des sites de production de munitions, et avoir disrupté le transport ferroviaire de fournitures d'armes étrangères à travers l'Ukraine. Il n'a pas été possible de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré que des infrastructures et des bâtiments résidentiels avaient été touchés dans dix régions : "Les occupants ne peuvent que terroriser les civils", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le ministère russe a déclaré que les frappes étaient une réponse à ce que Moscou a qualifié d'attaque terroriste dans la région de Briansk la semaine dernière, lorsque des membres d'un groupe appelé le Corps des volontaires russes ont organisé une incursion à partir de l'Ukraine.

La Russie a déclaré que deux civils avaient été tués lors de cet incident, que l'Ukraine a accusé Moscou d'avoir organisé une fausse "provocation".

Au cours de son invasion, qui dure depuis un an, la Russie a lancé des frappes massives de "représailles" après des incidents qu'elle imputait à l'Ukraine, notamment une explosion qui a gravement endommagé, en octobre dernier, un pont entre la Russie et la péninsule ukrainienne de Crimée annexée par Moscou.