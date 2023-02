La Russie affirme que ses forces ont capturé un village dans la région de Kharkiv en Ukraine.

Plus tard dans la journée de samedi, une note d'information de l'état-major ukrainien a indiqué que le village était bombardé, mais n'a pas fait mention d'un assaut.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le compte rendu de la Russie sur le champ de bataille.

Hrianykivka se trouve à environ 180 km (110 miles) au nord de Bakhmut, une ville de la région orientale de Donetsk qui a connu de violents combats ces dernières semaines.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a remercié samedi les forces présentes dans la région, déclarant dans une allocution vidéo que "les combats les plus brutaux et les plus importants s'y déroulent".