La Russie arrête une femme soupçonnée dans l'assassinat d'un blogueur militaire

MOSCOU, 3 avril (Reuters) -

Le Comité d'enquête russe a annoncé lundi avoir arrêté Darya Trepova, soupçonnée d'avoir participé à l'assassinat du blogueur militaire Vladlen Tatarsky.

Vladlen Tatarsky, de son vrai nom Maxim Fomine, a été tué dimanche par l'explosion d'une bombe dans un café de Saint-Pétersbourg, dans ce qui s'apparente au deuxième assassinat en Russie d'une figure étroitement associée à la guerre en Ukraine.

Darya Trepova a été inscrite plus tôt dans la journée sur la liste des personnes recherchées selon le site du ministère de l'Intérieur, mais celui-ci ne fait aucune référence à l'assassinat de Vladen Tatarsky. Elle avait été identifiée par certains médias russes comme suspecte.

Vladen Tatarsky, qui comptait plus de 560.000 abonnés sur la plateforme de messagerie Telegram, était l'un des blogueurs militaires russes les plus en vue, soutenant farouchement la guerre menée par Moscou en Ukraine tout en livrant un regard critique sur les décisions de l'état-major. (Reportage Reuters, version française Gaëlle Sheehan et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)