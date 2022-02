La Russie attaque l'Ukraine

"J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale", a déclaré Poutine, assis à un bureau au Kremlin à côté d'une batterie de téléphones, avec le drapeau russe derrière lui. "Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des brimades et à un génocide... au cours des huit dernières années. Et pour cela, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine.

"Et à traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris contre des citoyens de la Fédération de Russie."

L'Ukraine rejette comme inventées les accusations russes de génocide contre les personnes vivant dans les parties de son est saisies par les séparatistes soutenus par la Russie en 2014. Kiev a déclaré que Poutine cherchait un prétexte artificiel pour l'attaquer. L'annonce du chef du Kremlin fait suite à un appel des séparatistes soutenus par la Russie dans l'est de l'Ukraine à une aide militaire contre ce qu'ils considèrent comme une agression ukrainienne croissante.

Kiev a démenti toute agression de ce type.

Poutine a demandé aux militaires ukrainiens de déposer leurs armes et de rentrer chez eux

"Je vous exhorte à déposer immédiatement vos armes et à rentrer chez vous. Tous les militaires de l'armée ukrainienne qui satisfont à cette demande pourront quitter librement la zone de combat et retourner dans leur famille", a déclaré M. Poutine, dont la voix était parfois empreinte de colère.

Un journaliste de Reuters à Kiev, la capitale ukrainienne, a entendu des explosions qui ressemblaient à des tirs d'artillerie au loin quelques minutes après que Poutine eut fini de parler. "La Russie ne peut pas se sentir en sécurité, se développer et exister avec une menace constante émanant du territoire de l'Ukraine moderne", a déclaré M. Poutine. La Russie répondrait instantanément si une force extérieure tentait d'interférer avec ses actions, a-t-il ajouté.

"Quiconque tente de nous entraver, et plus encore, de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Et elle vous conduira à de telles conséquences que vous n'avez jamais rencontrées dans votre histoire. "Nous sommes prêts à faire face à toute évolution des événements. Toutes les décisions nécessaires ont été prises à cet égard. J'espère que je serai entendu." Les commentaires de Poutine interviennent après que les États-Unis ont déclaré que la Russie avait stationné près de 150 000 soldats près des frontières de l'Ukraine. M. Poutine a réitéré ses plaintes passées concernant l'incapacité de l'OTAN et des États-Unis à satisfaire les demandes de sécurité de son pays.