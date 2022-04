La Russie avertit d'un déploiement nucléaire dans les pays baltes si l'OTAN admet la Suède et la Finlande

La Finlande, qui partage une frontière de 1 300 km (810 miles) avec la Russie, et la Suède réfléchissent à l'opportunité de rejoindre l'alliance de l'OTAN. La Finlande prendra une décision dans les prochaines semaines, a déclaré mercredi le Premier ministre Sanna Marin.

Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré que si la Suède et la Finlande rejoignaient l'OTAN, la Russie devrait alors renforcer ses forces terrestres, navales et aériennes en mer Baltique pour rétablir l'équilibre militaire.

Medvedev a également soulevé explicitement la menace nucléaire en déclarant qu'il ne pouvait plus être question d'une Baltique "sans nucléaire" - où la Russie a son exclave de Kaliningrad prise en sandwich entre la Pologne et la Lituanie.

"Il ne peut plus être question d'un statut de zone dénucléarisée pour la Baltique - l'équilibre doit être rétabli", a déclaré Medvedev, qui a été président de 2008 à 2012.

"Jusqu'à aujourd'hui, la Russie n'a pas pris de telles mesures et n'allait pas le faire", a déclaré Medvedev.

"Si notre main est forcée, eh bien... prenez note que ce n'est pas nous qui avons proposé cela", a-t-il ajouté.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a tué des milliers de personnes, déplacé des millions d'autres et fait craindre une confrontation plus large entre la Russie et les États-Unis.

Poutine affirme que l'"opération militaire spéciale" en Ukraine est nécessaire parce que les États-Unis utilisaient l'Ukraine pour menacer la Russie et que Moscou devait se défendre contre la persécution des russophones par l'Ukraine.

L'Ukraine affirme qu'elle se bat contre un accaparement de terres de type impérial et que les allégations de génocide de Poutine sont absurdes.