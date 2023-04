La Russie a accusé les ambassadeurs de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada de s'ingérer dans ses affaires intérieures après qu'ils eurent condamné un éminent homme politique de l'opposition pour trahison et les a avertis qu'ils risquaient d'être expulsés à l'avenir.

Lundi, un tribunal moscovite a condamné Vladimir Kara-Murza, critique du Kremlin et détenteur de passeports russe et britannique, à 25 ans de prison après l'avoir déclaré coupable de trahison lors d'un procès qui, selon lui et les pays occidentaux, était motivé par des considérations politiques. Il s'agit de la peine la plus sévère prononcée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

M. Kara-Murza, 41 ans, a pendant des années fait pression avec succès sur les gouvernements occidentaux pour qu'ils imposent des sanctions à la Russie et à certains Russes pour de prétendues violations des droits de l'homme.

Il a également condamné ce que Moscou appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Les ambassadeurs de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada ont fait une apparition conjointe devant les caméras de télévision sur les marches du tribunal de Moscou après le verdict pour condamner la décision et demander sa libération.

L'ambassadrice britannique Deborah Bronnert a prononcé ses remarques en russe afin que les chaînes de télévision russophones puissent éventuellement les diffuser.

Le ministère russe des affaires étrangères a déclaré que le comportement des diplomates était inacceptable.

"Il s'agit d'une ingérence directe dans les affaires intérieures de la Russie", a déclaré la porte-parole du ministère des affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a qualifié cette action de tentative de pression sur le système judiciaire russe.

Se référant à ce qu'elle a qualifié de violations des droits de l'homme dans les trois pays occidentaux concernés, Mme Zakharova a déclaré qu'il était cynique que ces mêmes pays demandent maintenant la libération de celui qu'elle a qualifié d'"agent d'influence" financé par l'Occident.

"Les tentatives de pression sur le gouvernement russe et son système judiciaire indépendant sont vouées à l'échec. Les traîtres [...] qui sont applaudis par l'Occident auront ce qu'ils méritent", a déclaré Mme Zakharova.

La Grande-Bretagne, qui a imposé en 2020 des sanctions au juge qui a présidé l'affaire Kara-Murza pour des violations présumées des droits de l'homme, a convoqué lundi l'ambassadeur de Russie pour protester.

M. Kara-Murza a lui-même comparé son procès, qui s'est déroulé à huis clos, à l'un des simulacres de procès de Joseph Staline dans les années 1930.

Les politiciens et les commentateurs pro-Kremlin l'ont décrit comme un "complice" de longue date de Washington, qui avait aidé l'Occident à élaborer des sanctions efficaces contre la Russie, un comportement de trahison pour lequel il méritait d'être emprisonné.

Mme Zakharova a demandé aux diplomates occidentaux de ne pas se mêler des affaires intérieures de la Russie, sous peine d'être renvoyés chez eux.

"Toute action des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada visant à inciter à la discorde et à l'hostilité dans notre société sera traitée de la manière la plus décisive et les diplomates impliqués dans ce travail subversif seront expulsés de Russie", a-t-elle déclaré.