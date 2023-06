Certains investisseurs surveillaient les répercussions de la mutinerie avortée en Russie samedi, s'attendant à un mouvement vers des valeurs refuges telles que les obligations d'État américaines et le dollar lorsque les marchés s'ouvriront plus tard dans la journée de dimanche.

Des mercenaires russes lourdement armés, dirigés par Evgeniy Prigozhin, ancien allié du président Vladimir Poutine et fondateur de l'armée Wagner, ont progressé jusqu'à Moscou après s'être emparés de la ville de Rostov, mais ont ensuite interrompu leur approche, désamorçant ainsi un défi majeur. Samedi soir, ils ont commencé à se retirer du quartier général militaire de Rostov dont ils s'étaient emparés, selon un témoin de l'agence Reuters.

Les marchés financiers ont souvent été volatils depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui a provoqué des ruptures sur les marchés et dans la finance mondiale, les banques et les investisseurs s'étant empressés de se défaire de leur exposition.

Après les événements de samedi, certains investisseurs ont déclaré qu'ils se concentraient sur l'impact potentiel sur les valeurs refuges telles que les bons du Trésor américain et sur les prix des matières premières, la Russie étant un important fournisseur d'énergie.

"Il reste à voir ce qui se passera dans les prochains jours, mais si l'incertitude demeure quant à la direction de la Russie, les investisseurs pourraient se réfugier dans des valeurs sûres", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux d'intérêt américains chez TD Securities à New York.

M. Goldberg a ajouté qu'en dépit de la désescalade, "les investisseurs pourraient rester nerveux à l'idée d'une nouvelle instabilité et pourraient rester prudents".

Cette action a attiré l'attention du monde entier et a ravivé une vieille crainte à Washington quant à l'avenir du stock nucléaire russe en cas de troubles intérieurs.

Les marchés ne réagissent généralement pas bien aux événements qui se déroulent et qui sont incertains, en particulier en ce qui concerne Poutine et la Russie, a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial.

Si l'incertitude s'intensifie, vous verrez les bons du Trésor s'apprécier, l'or s'apprécier et le yen japonais a tendance à s'apprécier dans des situations comme celle-ci, a déclaré M. Krosby, en mentionnant les actifs refuges typiques que les investisseurs achètent lorsque les risques augmentent.

Alastair Winter, Global Investment Strategist chez Argyll Europe, a déclaré que si la désescalade signifiait que les marchés ne réagissaient pas beaucoup, "Poutine a clairement été affaibli et il y aura d'autres développements".

Selon lui, le dollar américain trouve "un certain soutien alors que le marché recommence à spéculer sur les hausses et les baisses de taux et sur la récession dans les différentes économies".

Au cours des derniers mois, les actions ont été principalement orientées à la hausse, ce qui, selon certains, pourrait les rendre plus vulnérables à un effondrement. Depuis le début de l'année, le S&P 500 est en hausse de 13 %, bien qu'il ait perdu de la vitesse ces derniers jours avec les taux d'intérêt en ligne de mire. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a témoigné la semaine dernière et a annoncé de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Certains ont vu peu de réactions, la situation semblant désamorcée. Rich Steinberg, stratège en chef du marché chez Colony Group à Boca Raton, en Floride, a déclaré que "les marchés vont en quelque sorte traiter cela comme un autre risque géopolitique" et que "certains nerfs à vif ont été calmés à court terme" par la désescalade. (Reportage de Lananh Nguyen, Sinead Cruise, Megan Davies ; rédaction de Megan Davies ; édition de David Gregorio)