La Russie déclare à la NASA que le retrait de la station spatiale est moins imminent qu'indiqué précédemment.

Si l'on ajoute à cela les remarques d'un haut responsable russe de l'espace publiées mercredi, les dernières indications montrent que la Russie est encore à au moins six ans de la fin d'une collaboration orbitale avec les États-Unis qui remonte à plus de deux décennies.

Un schisme dans le programme de l'ISS semblait se rapprocher mardi, lorsque Yuri Borisov, le nouveau directeur général de l'agence spatiale russe Roscosmos, a surpris la NASA en annonçant que Moscou avait l'intention de se retirer du partenariat avec la station spatiale "après 2024".

Kathy Lueders, chef des opérations spatiales de la NASA, a déclaré dans une interview que des responsables russes avaient, plus tard dans la journée de mardi, indiqué à l'agence spatiale américaine que Roscosmos souhaitait rester dans le partenariat alors que la Russie travaille à la mise en place de son avant-poste orbital prévu, nommé ROSS.

"Nous ne recevons aucune indication, à quelque niveau de travail que ce soit, que quelque chose a changé", a déclaré Lueders à Reuters mercredi, ajoutant que les relations de la NASA avec Roscosmos restent "business as usual".

La station spatiale, un laboratoire scientifique de la taille d'un terrain de football et en orbite à quelque 400 km au-dessus de la Terre, est occupée en permanence depuis plus de deux décennies dans le cadre d'un partenariat américano-russe qui comprend également le Canada, le Japon et 11 pays européens.

Elle propose l'un des derniers vestiges de la coopération entre les États-Unis et la Russie, bien que son sort ait été remis en question depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février, ce qui a tendu les relations bilatérales sur divers fronts alors que l'administration Biden imposait des sanctions économiques à Moscou.

Le conflit ukrainien a également suscité des tensions entre Roscosmos et l'Agence spatiale européenne (ESA).

Un accord officiel visant à prolonger la participation de la Russie à l'ISS au-delà de 2024 n'a pas encore été conclu. La NASA, Roscosmos, l'ESA et les autres partenaires de la station prévoient de discuter de la perspective de prolonger leur présence sur le laboratoire jusqu'en 2030 lors d'une réunion périodique vendredi du conseil qui supervise la gestion de la station, a déclaré M. Lueders.

Roscosmos a publié mercredi sur son site Internet une interview de Vladimir Solovyov, le directeur de vol du segment russe de la station spatiale, qui aurait déclaré que la Russie doit rester dans la station jusqu'à ce que ROSS soit opérationnel.

Solovyov a déclaré qu'il s'attendait à ce que le ROSS soit entièrement assemblé en orbite au cours de l'année 2028.

"Nous devons bien sûr continuer à exploiter l'ISS jusqu'à ce que nous créions un arriéré plus ou moins tangible pour le ROSS", a déclaré Solovyov. "Nous devons tenir compte du fait que si nous arrêtons les vols habités pendant plusieurs années, il sera alors très difficile de rétablir ce qui a été réalisé."

Les segments américain et russe de la station spatiale ont été délibérément construits pour être entrelacés et techniquement interdépendants, de sorte que tout retrait brutal de la coopération russe à bord de l'ISS pourrait sérieusement perturber une pièce maîtresse du programme de vols habités de la NASA.