Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu dimanche matin, à l'aube, trois drones ukrainiens qui tentaient de mener ce qu'il a appelé "une attaque terroriste" contre Moscou.

Personne n'a été blessé et la façade de deux immeubles de bureaux du quartier d'affaires Moskva-Citi n'a subi que des dégâts mineurs, a déclaré Sergei Sobyanin, le maire de Moscou.

Ce quartier, situé à plusieurs kilomètres du Kremlin, est connu pour ses tours modernes.

Le fait que des drones hostiles aient commencé ces derniers mois à atteindre le cœur de la capitale russe, même s'ils n'infligent pas de dommages sérieux, met mal à l'aise les autorités qui ont affirmé au public que la Russie contrôlait parfaitement ce qu'elles appellent son "opération militaire spéciale" contre l'Ukraine.

"Il n'y a pas eu de victimes ni de blessés", a déclaré M. Sobianine dans un bref communiqué sur l'incident.

Le ministère de la défense a déclaré que deux drones s'étaient écrasés dans le district de Moskva-Citi après avoir été abattus à l'aide d'équipements radio-électroniques. Les défenses aériennes en ont abattu un autre au-dessus de la zone d'Odintsovo, dans la région de Moscou.

"Le matin du 30 juillet, une tentative d'attaque terroriste par le régime de Kiev utilisant des drones contre des cibles dans la ville de Moscou a été déjouée", a déclaré le ministère dans son communiqué.

Une vidéo non vérifiée, apparemment filmée par un passant et diffusée sur les médias sociaux, montre des flammes s'élevant dans les airs près des bâtiments après ce qui semble être une explosion, ainsi qu'une jeune femme en train de gémir.

"Mes amis et moi avons loué un appartement pour venir ici et nous détendre, et à un moment donné, nous avons entendu une explosion et c'était comme une vague, tout le monde a sauté", a déclaré à Reuters une jeune femme qui n'a donné que son nom, Liya.

"Ensuite, il y a eu beaucoup de fumée et on ne voyait plus rien. D'en haut, on pouvait voir le feu".

Certains panneaux de verre d'un immeuble de grande hauteur ont été soufflés et du verre et des débris jonchaient une partie de la chaussée en contrebas, selon un journaliste de Reuters présent sur les lieux, qui avaient été bouclés par la police et les services d'urgence.

Cet incident fait suite à ce que la Russie a qualifié de tentative ukrainienne similaire d'attaquer Moscou à l'aide de deux drones aux premières heures de la journée de lundi. La Russie a alors déclaré qu'elle prendrait des mesures de rétorsion sévères à l'encontre de l'Ukraine.

Le vice-premier ministre ukrainien, Mykhailo Fedorov, a déclaré après la tentative d'attaque de lundi qu'il y aurait d'autres frappes de drones. Kiev n'a pas réagi immédiatement à ce nouvel incident.