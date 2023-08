Le ministère russe de la défense a déclaré avoir déjoué la dernière attaque de drones ukrainiens contre Moscou, en abattant trois drones aux premières heures de la matinée de mercredi, dont l'un est entré en collision avec un bâtiment en construction dans un quartier d'affaires central.

La tentative d'attaque n'aurait fait aucun blessé et n'aurait causé que des dégâts mineurs, mais elle est la dernière en date d'une série d'incidents similaires et a une fois de plus contraint les aéroports de Moscou à suspendre brièvement les vols par mesure de précaution.

Le ministère de la défense a déclaré que les forces de défense aérienne avaient abattu deux des trois drones au-dessus des districts de Mozhaisky et de Khimki, dans la région de Moscou.

Un troisième drone a été abattu à l'aide d'équipements de guerre électronique, a perdu le contrôle et s'est écrasé sur un gratte-ciel en construction dans le quartier des affaires de Moscou, a précisé le ministère.

Il n'y a pas eu de victimes.

L'agence de presse nationale TASS a rapporté que les vitres de trois étages de l'immeuble avaient été endommagées. Des vidéos non vérifiées diffusées sur les réseaux sociaux montrent des dommages mineurs causés par les deux autres drones qui ont été détruits.

L'autorité nationale russe de l'aviation a déclaré que tous les aéroports de Moscou fonctionnaient normalement après la suspension temporaire des vols imposée aux premières heures de mercredi en raison de la tentative d'attaque par drone.