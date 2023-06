La Russie a déclaré mardi avoir déjoué une nouvelle offensive ukrainienne d'envergure à Donetsk, infligeant de lourdes pertes, tandis que l'Ukraine a salué l'avancée des combats dans l'est, sans que l'on sache si cela marquait le début d'une contre-offensive ukrainienne prévue de longue date.

Lundi, la Russie a déclaré que les forces ukrainiennes avaient entamé au cours du week-end une offensive majeure dans la partie sud de la région de Donetsk, qu'elle avait également contrecarrée.

Les responsables ukrainiens n'ont fait aucune mention d'une nouvelle campagne d'envergure, même si, dans son allocution nocturne de lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est montré énigmatique, saluant "les nouvelles que nous attendions" et les avancées de Bakhmut à Donetsk.

Le président russe Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février de l'année dernière dans le cadre d'une opération que le Kremlin espérait rapide, mais ses forces ont subi une série de défaites et se sont regroupées dans l'est du pays.

Des dizaines de milliers de soldats russes se sont retranchés pendant l'hiver, assiégeant Bakhmut pendant des mois et se préparant à une contre-attaque ukrainienne attendue pour tenter de couper le "pont terrestre" de la Russie vers la péninsule de Crimée.

Selon le dernier communiqué du ministère russe de la défense, les forces russes ont infligé d'énormes pertes en personnel aux forces ukrainiennes attaquantes et ont détruit 28 chars, dont huit chars de combat principaux Leopard et 109 véhicules blindés. Les pertes ukrainiennes s'élèvent au total à 1 500 soldats.

"Après avoir subi de lourdes pertes la veille, le régime de Kiev a réorganisé les restes des 23e et 31e brigades mécanisées en unités consolidées distinctes, qui ont poursuivi leurs opérations offensives", a déclaré le ministère sur Telegram.

"Une défaite complexe a été infligée par les forces de l'armée, l'aviation d'assaut et opérationnelle-tactique, les forces de missiles et l'artillerie, ainsi que les systèmes de lance-flammes lourds.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante. Kiev n'a pas commenté dans l'immédiat les affirmations de la Russie.

La Russie et l'Ukraine ont souvent affirmé s'être infligé mutuellement de lourdes pertes humaines, ce qui n'a pas pu être vérifié de manière indépendante.

Le Washington Post a rapporté que certains responsables américains pensaient que la contre-offensive était en cours, mais le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a refusé de dire s'il pensait que c'était le cas.

"Je ne vais pas parler au nom de l'armée ukrainienne", a-t-il déclaré lors d'une réunion d'information régulière.

"Le président est convaincu que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir au cours des six, huit derniers mois, voire plus, pour nous assurer qu'ils disposaient de tout l'équipement, de l'entraînement et des capacités nécessaires pour réussir.

Dans une vidéo promotionnelle diffusée dimanche, le ministère ukrainien de la défense a appelé au silence en ce qui concerne toute action militaire : "Les plans aiment le silence - le début ne sera pas annoncé".

HAUTES AFFICHES

Le succès ou l'échec de la contre-offensive, qui devrait être menée avec des armes occidentales de pointe d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, devrait influencer la forme du futur soutien diplomatique et militaire de l'Occident à l'Ukraine.

Le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré lundi à Reuters que l'Ukraine disposait désormais de suffisamment d'armes pour mener une contre-offensive, mais il a refusé de répondre à la question de savoir si celle-ci avait commencé.

Le ministère russe de la défense a déclaré précédemment que l'Ukraine avait lancé dimanche une offensive de grande envergure dans cinq secteurs du front dans le sud de Donetsk, une zone où Moscou soupçonne depuis longtemps l'Ukraine de chercher à enfoncer un coin dans le territoire contrôlé par la Russie.

"L'objectif de l'ennemi était de percer nos défenses dans le secteur le plus vulnérable, selon lui, du front. "Il n'a pas réussi.

Dans son rapport du soir de lundi, l'état-major ukrainien n'a fait aucune mention d'une offensive de grande envergure, ni suggéré un quelconque écart par rapport au rythme ou à l'ampleur habituels des combats le long des lignes de front qui n'ont pas changé de manière significative depuis des mois.

Le vice-ministre de la défense, Hanna Maliar, a déclaré sur Telegram que l'Ukraine "passait à des actions offensives" sur certaines parties du front, mais a rejeté les suggestions d'une opération de grande envergure.

"L'accent est désormais mis sur le secteur de Bakhmut", a déclaré M. Maliar. "Cela a donné lieu à certains succès, y compris des avancées. Nous avons pris le contrôle de certaines hauteurs".

Les mercenaires russes du groupe Wagner se sont emparés de Bakhmut le mois dernier et ont cédé leurs positions aux troupes russes régulières.

Sur Telegram, le chef de la milice Wagner, Yevgeny Prigozhin, qui s'est souvent opposé au ministère russe de la défense, a déclaré que sa dernière déclaration et les énormes pertes ukrainiennes qu'elle décrivait relevaient "tout simplement de la science-fiction sauvage et absurde".

La Russie contrôle désormais au moins 18 % du territoire ukrainien internationalement reconnu et a revendiqué quatre autres régions de l'Ukraine comme territoire russe après avoir annexé la Crimée en 2014.