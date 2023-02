La Russie déclare des gains sur le champ de bataille alors que l'OTAN augmente ses équipements militaires pour l'Ukraine

Forte de dizaines de milliers de réservistes enrôlés en décembre, la Russie a intensifié ses attaques dans le sud et l'est de l'Ukraine ces dernières semaines, et une nouvelle offensive majeure est largement attendue à l'approche du premier anniversaire de son invasion.

Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que les forces ukrainiennes avaient battu en retraite face aux opérations russes dans la région de Louhansk, bien qu'il n'ait donné aucun détail et que Reuters n'ait pas été en mesure de vérifier de manière indépendante cette information et d'autres rapports sur le champ de bataille.

"Au cours de l'offensive [...], les troupes ukrainiennes ont reculé de manière aléatoire jusqu'à une distance de 3 km (2 miles) des lignes précédemment occupées", a déclaré le ministère sur l'application de messagerie Telegram.

"Même la deuxième ligne de défense de l'ennemi, plus fortifiée, n'a pas pu contenir la percée des militaires russes."

Le ministère n'a pas précisé dans quelle partie de la région de Louhansk l'offensive a eu lieu.

Plus tard dans la journée de mercredi, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, a déclaré que les forces russes menaient des assauts "24 heures sur 24" contre les positions gouvernementales, sans préciser où.

"La situation est tendue. Oui, c'est difficile pour nous. Mais nos combattants ne permettent pas à l'ennemi d'atteindre ses objectifs et lui infligent des pertes très importantes", a écrit Malyar sur Telegram.

À Kiev, l'administration militaire de la capitale a déclaré que six ballons russes susceptibles de contenir du matériel de reconnaissance ont été abattus au-dessus de la ville mercredi, après le déclenchement des sirènes d'alerte aérienne.

"Le but du lancement des ballons était peut-être de détecter et d'épuiser nos défenses aériennes", a-t-elle déclaré sur l'application de messagerie Telegram. La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

L'ASSAUT RUSSE SUR BAKHMUT

La Russie mène également un assaut d'artillerie et terrestre sur la ville de Bakhmut dans la province de Donetsk, adjacente à Luhansk.

Près de Bakhmut, les forces russes ont tiré sur plus de 15 villes et villages, y compris la ville elle-même, a déclaré l'état-major général des forces armées ukrainiennes dans son rapport du soir.

Elles ont également effectué des tirs de chars, de mortiers et d'artillerie sur les communautés situées à cheval sur les frontières de la région de Kharkiv et de Luhansk, a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a posté des photos et une vidéo d'un immeuble d'habitation jonché de décombres qui, selon lui, a été détruit dans la ville de Pokrovsk, au sud-ouest de Bakhmut, faisant trois morts, 11 blessés et une personne toujours hospitalisée dans un état grave.

La capture de Bakhmut donnerait à la Russie un tremplin pour avancer sur deux villes plus grandes, Kramatorsk et Sloviansk, plus à l'ouest de Donetsk, ce qui relancerait l'élan de Moscou avant le premier anniversaire de l'invasion, le 24 février.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que les membres de l'alliance continuaient à produire des munitions d'artillerie de 155 mm.

"Donc oui, des choses se passent mais nous devons continuer, nous devons intensifier encore plus", a-t-il déclaré aux journalistes après une réunion des ministres de la défense de l'OTAN à Bruxelles.

L'Ukraine a reçu des milliards de dollars de dépenses militaires de la part des pays occidentaux. Les États-Unis ont engagé plus de 27,4 milliards de dollars en aide à la sécurité en Ukraine depuis le début du conflit en février de l'année dernière.

Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a exhorté les pays à se joindre à l'Allemagne pour envoyer des chars.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré après les discussions de Bruxelles que l'Ukraine avait de très bonnes chances de prendre et "d'exploiter" l'initiative sur le champ de bataille cette année.

M. Austin a déclaré que pour chaque nouveau système que l'OTAN fournira à Kiev, celle-ci formera des troupes sur ce système.

La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle et d'autres nations européennes fourniraient à l'Ukraine du matériel militaire, y compris des pièces de rechange pour les chars et des munitions d'artillerie, par le biais d'un fonds international, avec une enveloppe initiale de plus de 241 millions de dollars.

La Russie qualifie l'invasion d'"opération militaire spéciale" contre les menaces pour la sécurité, affirmant que l'OTAN manifeste quotidiennement son hostilité à l'égard de la Russie et s'implique de plus en plus dans le conflit. Kiev et ses alliés qualifient les actions de la Russie d'accaparement de terres.

Le 20 janvier, un haut responsable de l'administration américaine a déclaré que Washington conseillait à l'Ukraine d'attendre, pour lancer une offensive majeure, que la dernière livraison d'armement américain soit en place et que la formation soit assurée.

"Nous devons faire en sorte que ce printemps, on ait vraiment l'impression que l'Ukraine se dirige vers la victoire", a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy dans un discours prononcé mercredi.