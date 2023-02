La Russie déclare qu'elle respectera toujours les limites d'ogives nucléaires du nouveau traité START

Le président Vladimir Poutine a annoncé la suspension lors d'un discours devant les deux chambres du parlement russe, dans lequel il a également répété les accusations selon lesquelles l'Occident cherchait à détruire la Russie.

En vertu du traité, signé en 2010 et prolongé jusqu'en 2026, Moscou et Washington se sont engagés à ne pas déployer plus de 1 550 ogives nucléaires stratégiques et un maximum de 700 missiles et bombardiers à longue portée.

"Afin de maintenir un degré suffisant de prévisibilité et de stabilité dans la sphère des missiles nucléaires, la Russie a l'intention d'adhérer à une approche responsable et continuera à respecter strictement les restrictions quantitatives prévues par le traité New START au cours du cycle de vie du traité", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le ministère a également déclaré qu'il continuerait à informer les États-Unis des lancements d'essai prévus de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).

Les États-Unis, l'OTAN, ainsi que d'autres puissances nucléaires, la Grande-Bretagne et la France, ont critiqué la décision de Poutine, annoncée près d'un an après qu'il ait ordonné l'invasion de l'Ukraine voisine dans ce qui est devenu la plus grande confrontation avec l'Occident en six décennies. Les alliés occidentaux ont fourni des milliards de dollars d'aide militaire et autre à l'Ukraine.

MENACES À LA SÉCURITÉ

Dans sa déclaration, le ministère a rendu les États-Unis responsables de la décision de la Russie de suspendre le traité, accusant Washington de ne pas respecter ses dispositions et de tenter de porter atteinte à la sécurité nationale de la Russie.

"Tout porte à croire que la politique américaine vise à saper la sécurité nationale de la Russie, ce qui est en contradiction directe avec les principes et les accords fondamentaux inscrits dans le préambule du traité", a déclaré le ministère des affaires étrangères.

Moscou a déclaré que les réalités géopolitiques fondamentales qui ont sous-tendu la signature du traité il y a 13 ans avaient changé. Elle a déclaré que les dispositions étaient devenues unilatérales, favorisant les États-Unis, et que Washington avait trouvé des moyens de violer les limites centrales du nombre d'ogives nucléaires pouvant être déployées.

Les inspections des arsenaux nucléaires autorisées par le Nouveau START ont été suspendues en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. La Russie a annulé les discussions prévues au Caire en novembre dernier sur la reprise des inspections mutuelles par des équipes russes et américaines.

Malgré la suspension, Moscou a déclaré qu'elle n'était pas opposée à une reprise de la participation si la politique des États-Unis à son égard venait à changer.

"La décision de suspendre la participation à New START peut être inversée. Pour ce faire, Washington doit faire preuve de volonté politique et faire des efforts de bonne foi pour une désescalade générale", a déclaré le ministère des affaires étrangères.

"Nous sommes convaincus que le potentiel du traité en termes de contribution au renforcement de la sécurité internationale et de la stabilité stratégique est loin d'être épuisé."

M. Poutine a souligné dans son discours de mardi que la Russie ne faisait que suspendre, et non mettre fin, à sa participation au traité.

La Russie et les États-Unis détiennent ensemble 90 % des ogives nucléaires du monde.

L'Europe, les États-Unis et l'Ukraine ont accusé à plusieurs reprises M. Poutine de se livrer à de dangereuses manœuvres de sabre nucléaire tout au long de la guerre en Ukraine, mais avant le discours de mardi, il avait semblé mettre un frein à sa rhétorique nucléaire au cours des derniers mois.