La banque américaine JPMorgan a cessé cette semaine de traiter les paiements de la Banque agricole russe, a déclaré la Russie vendredi, alors qu'elle exigeait de Washington des actions, et non des promesses, pour aider les céréales et les engrais russes à atteindre les marchés mondiaux.

JPMorgan avait traité certains paiements d'exportation de céréales russes au cours des derniers mois, avec l'assurance de Washington. Toutefois, cette coopération a cessé cette semaine, a déclaré le ministère russe des affaires étrangères vendredi.

"Le canal direct entre la Banque agricole russe et JPMorgan ... a été fermé le 2 août", a déclaré la porte-parole du ministère des affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par les médias russes.

Les Nations unies, le département d'État américain et JPMorgan se sont refusés à tout commentaire.

Moscou avait autorisé l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes via la mer Noire au cours de l'année écoulée, en vertu d'un accord qu'elle a quitté le 17 juillet. La Russie a dressé une liste de demandes qu'elle souhaite voir satisfaites avant de revenir à l'accord.

Dans le cadre d'un accord connexe, également conclu en juillet 2022, les représentants des Nations unies ont accepté d'aider les exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais à atteindre les marchés mondiaux. "Dès que cela sera fait, cet accord sera immédiatement renouvelé", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la presse vendredi. L'une des principales demandes de la Russie a été la reconnexion de la Banque agricole russe au système de paiement international SWIFT. L'Union européenne l'a déconnectée en juin 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

M. Zakharov, porte-parole du ministère des affaires étrangères, a déclaré que l'Occident et les Nations unies "ont essayé de présenter (le traitement des paiements par JPMorgan) comme une alternative efficace à SWIFT".

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré aux journalistes jeudi que Washington continuerait à faire "tout ce qui est nécessaire" pour garantir que la Russie puisse exporter librement des denrées alimentaires si l'accord sur les céréales de la mer Noire était réactivé.

Bien que les exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais ne soient pas soumises aux sanctions occidentales imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Moscou a déclaré que les restrictions en matière de paiement, de logistique et d'assurance avaient entravé les expéditions.

LES ÉTATS-UNIS AFFIRMENT QUE LA RUSSIE A DE FORTES EXPORTATIONS

Le haut responsable des sanctions du département d'État américain, James O'Brien, a déclaré vendredi que la Russie devait être claire sur ce qu'elle demandait et sur ce qui constituait un succès, suggérant que ce soit la quantité de nourriture et d'engrais qui parvienne au monde.

"La Russie a formulé un certain nombre de demandes différentes, toutes liées au fait que diverses institutions russes n'obtiennent pas de services du secteur privé", a-t-il déclaré aux journalistes. "Nous avons clairement indiqué que nous étions prêts à apporter notre aide dans tous ces domaines.

"La Russie exporte des quantités record de céréales", a ajouté M. O'Brien. "Si la mesure est la nourriture pour le monde [...], les plaintes de la Russie ne sont que des allégations mineures. Les plaintes de la Russie se résument à des allégations mineures concernant un système qui fonctionne très bien.

La Russie pourrait exporter au moins 55 millions de tonnes de céréales au cours de la campagne de commercialisation 2023/24, soit un peu moins que les 57 millions de tonnes estimées pour la campagne 2022/23, qui constituent un record, a déclaré l'Union céréalière russe le mois dernier.

Les exportations ukrainiennes pour la saison 2022/23 se sont élevées à près de 49 millions de tonnes, selon les données du ministère de l'Agriculture. Près de 33 millions de tonnes ont été expédiées dans le cadre de l'accord de la mer Noire.

Les pays occidentaux ont accusé la Russie d'utiliser la nourriture comme une arme de guerre en quittant l'accord de la mer Noire, qui avait contribué à faire baisser les prix mondiaux des denrées alimentaires, et en menant ensuite des frappes aériennes répétées sur les ports et les entrepôts de céréales ukrainiens.

La Russie s'est plainte que les pays les plus pauvres ne recevaient pas suffisamment de céréales ukrainiennes. Les Nations unies ont fait valoir que l'accord avait profité à tout le monde puisqu'il avait permis de faire baisser les prix de 23 % par rapport au niveau record atteint dans les semaines qui ont suivi l'invasion de la Russie. (Reportage de Michelle Nichols, Daphne Psaledakis, Simon Lewis ; Rédaction de Jane Merriman et Cynthia Osterman)