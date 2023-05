Trois universitaires russes ayant travaillé sur la technologie des missiles hypersoniques font l'objet d'"accusations très graves", a déclaré le Kremlin mercredi, dans le cadre d'une enquête pour trahison qui a semé l'inquiétude au sein de la communauté scientifique russe.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il avait connaissance d'une lettre ouverte de scientifiques sibériens défendant ces hommes, mais que l'affaire relevait des services de sécurité.

Dans cette lettre, publiée lundi, les collègues d'Anatoly Maslov, d'Alexander Shiplyuk et de Valery Zvegintsev protestent de leur innocence et affirment que les poursuites risquent de porter gravement atteinte à la science russe.

"Nous savons que chacun d'entre eux est un patriote et une personne honnête qui n'est pas capable de faire ce dont les autorités chargées de l'enquête les soupçonnent", ont-ils déclaré.

Le président Vladimir Poutine s'est vanté que la Russie soit le leader mondial en matière de missiles hypersoniques, capables de se déplacer à des vitesses allant jusqu'à Mach 10 (12 250 km/h) pour échapper aux défenses aériennes ennemies. Mardi, l'Ukraine a déclaré avoir réussi à détruire six de ces armes en une seule nuit, ce que la Russie a contesté.

Des avis de conférences universitaires remontant à plusieurs années montrent que les scientifiques arrêtés y participaient fréquemment.

En 2012, Maslov et Shiplyuk ont présenté les résultats d'une expérience sur la conception de missiles hypersoniques lors d'un séminaire à Tours, en France. En 2016, tous trois ont été parmi les auteurs d'un chapitre de livre intitulé "Hypersonic Short-Duration Facilities for Aerodynamic Research at ITAM, Russia" (Installations hypersoniques de courte durée pour la recherche aérodynamique à l'ITAM, Russie).

La lettre ouverte de leurs collègues de l'ITAM - l'Institut Khristianovich de mécanique théorique et appliquée de Novossibirsk - indique que les documents présentés par les scientifiques dans les forums internationaux ont été vérifiés à plusieurs reprises pour s'assurer qu'ils ne contenaient pas d'informations à diffusion restreinte.

Ces cas montrent que "n'importe quel article ou rapport peut conduire à des accusations de haute trahison", indique la lettre ouverte.

"Dans cette situation, nous ne craignons pas seulement pour le sort de nos collègues. Nous ne comprenons tout simplement pas comment continuer à faire notre travail".

La lettre cite également le cas de Dmitry Kolker, un autre scientifique sibérien qui a été arrêté l'année dernière pour trahison d'État et transporté par avion à Moscou alors qu'il souffrait d'un cancer du pancréas à un stade avancé. Kolker, spécialiste des lasers, est décédé deux jours plus tard.

L'association a déclaré que de tels cas avaient un effet dissuasif sur les jeunes scientifiques russes.

"Aujourd'hui encore, les meilleurs étudiants refusent de venir travailler avec nous et nos meilleurs jeunes employés quittent la science. Un certain nombre de domaines de recherche qui sont d'une importance cruciale pour jeter les bases de la technologie aérospatiale du futur ferment tout simplement parce que les employés ont peur de s'engager dans de telles recherches".

Interrogé sur cette lettre, le porte-parole du Kremlin, M. Peskov, a déclaré : "Nous avons effectivement pris connaissance de cet appel : "Nous avons effectivement pris connaissance de cet appel, mais les services spéciaux russes travaillent sur ce dossier. Ils font leur travail. Il s'agit d'accusations très sérieuses.