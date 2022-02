La Russie dit avoir assez de ressources face à des sanctions

MOSCOU, 24 février (Reuters) - Le gouvernement russe a dit jeudi avoir plus de 4.500 milliards de roubles (47,4 milliards d'euros) de fonds budgétaires librement mobilisables et suffisamment de ressources pour assurer la stabilité de l'économie et soutenir les grandes entreprises russes visées par des sanctions.

"Aujourd'hui, la Russie a suffisamment de ressources pour préserver le système financier à la lumière des sanctions et des menaces externes", a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Les Occidentaux promettent d'imposer des sanctions économiques et financières "massives" à la Russie après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. (Reportage Darya Korsunskaya; version française Jean-Stéphane Brosse)