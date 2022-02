MOSCOU, 27 février (Reuters) - L'armée russe a "complètement bloqué" les villes de Kherson et Berdyansk, près de la Crimée dans le sud de l'Ukraine, et s'est emparée de la ville de Henitchesk et d'un aéroport près de Kherson, a déclaré dimanche le ministère russe de la Défense, cité par l'agence RIA. (Reportage Olzhas Auyezov, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)