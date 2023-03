La Russie doit être punie pour la guerre en Ukraine, affirment les États-Unis et les alliés du Quadrant.

Le groupe dit "Quad" a également déclaré que l'utilisation, ou la menace d'utilisation, d'armes nucléaires en Ukraine était "inadmissible". À la fin du mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a suspendu un traité historique de contrôle des armes nucléaires et a menacé de reprendre les essais nucléaires.

"Si nous permettons impunément à la Russie de faire ce qu'elle fait en Ukraine, alors c'est un message aux agresseurs potentiels du monde entier qu'ils peuvent s'en tirer aussi", a déclaré Blinken lors d'un forum en Inde.

M. Blinken a rencontré ses homologues du groupe Quad en marge d'une réunion du G20 à New Delhi, où les ministres s'étaient échangés des reproches sur le conflit.

Un jour plus tôt à New Delhi, Blinken a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, pour la première fois depuis le début du conflit il y a un peu plus d'un an. Au cours de cette brève rencontre, M. Blinken a exhorté Moscou à mettre fin à la guerre et à revenir sur sa suspension du traité nucléaire New START, a déclaré un haut fonctionnaire américain.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Lavrov et Blinken ont parlé pendant moins de 10 minutes et n'ont engagé aucune négociation, ont rapporté les agences de presse russes.

Au G20, les États-Unis et leurs alliés ont appelé les pays membres à continuer à faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin au conflit, mais le G20 n'a pas pu se mettre d'accord sur une déclaration commune sur la guerre en raison de l'opposition de la Russie, qui qualifie ses actions d'"opération militaire spéciale", et de la Chine.

Dans leur déclaration, les ministres du Quad ont également porté un coup à peine déguisé à la Chine en dénonçant les actions qui augmentent les tensions en mer de Chine méridionale, et la "militarisation" des territoires contestés dans la région.

La Chine a dénoncé la Quad comme une construction de la guerre froide et une clique "ciblant d'autres pays".