La Russie empêche l'accès aux prisonniers de guerre ukrainiens, selon l'ONU

Matilda Bogner a déclaré lors d'un point de presse à Genève que les observateurs de l'ONU avaient un accès sans entrave aux installations ukrainiennes et qu'ils avaient documenté des incidents de torture et de mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre par l'Ukraine, qui pourraient également constituer des crimes de guerre.

"La Fédération de Russie n'a pas permis l'accès aux prisonniers de guerre détenus sur son territoire ou dans un territoire sous son occupation...", a déclaré M. Bogner.

"Ceci est d'autant plus inquiétant que nous avons documenté que des prisonniers de guerre au pouvoir de la Fédération de Russie et détenus par les forces armées de la Fédération de Russie ou par des groupes armés affiliés ont subi des tortures et des mauvais traitements."

"En termes de traitement des prisonniers de guerre, il est certain que certains des problèmes pourraient s'élever au rang de crimes de guerre - des problèmes de torture et de mauvais traitement des prisonniers de guerre", a-t-elle déclaré en réponse à une question sur les prisonniers détenus par la Russie.

La Russie, qui a envahi l'Ukraine le 24 février, nie toute torture ou autre forme de mauvais traitement des prisonniers de guerre.

Elle affirme que ses forces en Ukraine sont engagées dans une "opération militaire spéciale" pour désarmer le pays et éliminer les nationalistes d'extrême droite qu'elle considère comme une menace pour la sécurité de la Russie. L'Ukraine et ses alliés occidentaux affirment que c'est un prétexte bidon pour une guerre d'agression non provoquée et que l'Ukraine ne représente aucune menace.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il ne pouvait pas commenter la déclaration de l'ONU car les autorités russes ne disposaient pas de suffisamment d'informations. "Nous ne savons pas qui a approché les militaires et s'ils l'ont fait", a-t-il déclaré lors d'un point de presse.

L'état-major de l'Ukraine n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Kiev a précédemment déclaré qu'elle vérifie toutes les informations concernant le traitement des prisonniers de guerre et qu'elle enquêtera sur toute violation et prendra les mesures juridiques appropriées.

Les prisonniers ukrainiens sont soumis à un "processus d'accueil" par lequel ils sont forcés de marcher ou de courir entre des rangées de gardes russes qui se relaient pour les frapper sévèrement lorsqu'ils entrent dans les installations, a déclaré Mme Bogner. Son équipe a également reçu des informations sur des prisonniers ukrainiens souffrant de maladies infectieuses, dont l'hépatite A et la tuberculose, dans une colonie pénitentiaire à Olenivka, a-t-elle ajouté.

Lors du même briefing, elle a également exhorté la Russie à libérer pour des raisons humanitaires quatre prisonnières de guerre enceintes détenues dans les zones contrôlées par la Russie en Ukraine.