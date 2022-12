La Russie emprisonne neuf adeptes des Témoins de Jéhovah en deux jours - groupe

Les cinq personnes ont été condamnées à des peines allant de six ans et trois mois à six ans et demi dans la ville de Blagoveshchensk, a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que le service de sécurité FSB avait commencé à enquêter sur la section locale en 2017.

Les condamnations sont la dernière étape d'une répression contre un groupe que la Russie a interdit. Lundi, un tribunal de Birobidzhan, à quelque 500 km (310 miles) plus à l'est, a condamné quatre membres à des peines allant de trois ans et demi à sept ans.

"Alimentées par les affirmations erronées du FSB sur les activités extrémistes, les autorités locales en Russie continuent à alourdir les peines de prison pour les Témoins de Jéhovah", a déclaré le porte-parole Jarrod Lopes.

Le groupe a déclaré que les cinq personnes avaient été accusées de saper les fondements constitutionnels de la Russie et la sécurité de l'État.

En 2017, la Cour suprême de Russie a interdit le groupe en vertu d'une loi criminalisant les organisations désignées comme "extrémistes". Depuis ce jugement, les raids sur les maisons et les lieux de réunion des Témoins de Jéhovah sont devenus un événement régulier.

Lopes a déclaré que la Russie avait condamné plus de 40 Témoins de Jéhovah à la prison en 2022 et qu'au total, près de 120 membres du groupe y étaient emprisonnés.

Les Témoins de Jéhovah, dont le siège est aux États-Unis, sont sous pression depuis des années en Russie, où l'Église orthodoxe dominante est défendue par le président Vladimir Poutine. Les orthodoxes les ont présentés comme une dangereuse secte étrangère qui érode les institutions de l'État et les valeurs traditionnelles, allégations qu'ils rejettent.