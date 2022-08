La Russie est perplexe face à la proposition de Biden de remplacer le traité sur les armes nucléaires

Lundi, Biden a déclaré dans un communiqué que son administration était prête à négocier "rapidement" un nouveau cadre, mais que la Russie devait démontrer qu'elle était prête à reprendre les travaux sur le contrôle des armes nucléaires avec les États-Unis.

"S'agit-il d'une déclaration sérieuse ou le site Web de la Maison Blanche a-t-il été piraté ?" a déclaré à Reuters une source du ministère russe des Affaires étrangères. "S'il s'agit toujours d'une intention sérieuse, avec qui exactement ont-ils l'intention d'en discuter ?"

Le nouveau traité START, conclu en 2011, obligeait les États-Unis et la Russie à limiter le nombre de missiles balistiques intercontinentaux déployés, de missiles balistiques lancés par sous-marin et de bombardiers lourds équipés d'armements nucléaires.

Il a également fixé des limites aux ogives nucléaires de ces missiles et bombardiers déployés et aux lanceurs de ces missiles. Les deux parties ont atteint les limites centrales du traité le 5 février 2018 et le traité a été prolongé jusqu'à la fin du 4 février 2026.