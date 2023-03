La Russie et la Chine ne créent pas une alliance militaire, dit Poutine

MOSCOU, 26 mars (Reuters) - La Russie et la Chine ne sont pas en train de créer une alliance militaire et la coopération entre leurs forces armées est "transparente", a déclaré le président Vladimir Poutine dans des propos diffusés dimanche, quelques jours après avoir reçu son homologue chinois, Xi Jinping, au Kremlin.

Vladimir Poutine et Xi Jinping ont affiché leur amitié et se sont engagés à resserrer les liens entre les deux pays, notamment dans le domaine militaire, lors de leur sommet des 20 et 21 mars, alors que la Russie s'efforce de gagner du terrain en Ukraine.

"Nous ne créons pas d'alliance militaire avec la Chine", a déclaré Vladimir Poutine à la télévision publique. "Oui, nous coopérons dans le domaine de l'interaction militaro-technique. Nous ne le cachons pas."

"Tout est transparent, il n'y a rien de secret",

La Chine et la Russie ont signé un accord de partenariat "sans limites" au début 2022, quelques semaines avant que la Russie n'envoie ses troupes en Ukraine.

Pékin s'est abstenu de critiquer la décision de Vladimir Poutine et a vanté les mérites d'un plan de paix pour l'Ukraine.

Les pays occidentaux ont rejeté ces propositions, les qualifiant de stratagème pour permettre à Vladimir Poutine de gagner du temps pour reconstituer ses forces en Ukraine.

Washington redoute que Pékin fournisse des armes à la Russie, ce que la Chine dément. (Rédigé par Alexander Marrow et Gareth Jones, version française Matthieu Protard)