La Russie face à une résistance "déterminée" des Ukrainiens, dit un responsable US

WASHINGTON (Reuters) - Les forces russes sont de plus en plus frustrées par la résistance "viable et déterminée" de l'Ukraine, a déclaré samedi un responsable du Pentagone, pendant que Moscou intensifiait son offensive contre Kiev et les autres villes du pays, bombardées par des tirs d'artillerie et de missiles de croisière.

Selon ce responsable, qui a demandé à garder l'anonymat, il semble que l'état-major russe n'avait pas prévu assez de carburant et de soutien logistique basique, une erreur qu'il tente de corriger.

Samedi, le ministère russe de la Défense a déclaré de son côté avoir observé la veille une pause dans son opération militaire massive contre l'Ukraine afin de faciliter la tenue d'éventuelles négociations avec Kiev. Il a ajouté avoir ordonné à toutes les unités russes en Ukraine de reprendre leur offensive ce samedi.

"Nous savons qu'ils n'ont pas progressé comme ils l'auraient voulu, en particulier dans le Nord", a déclaré le responsable du Pentagone. "Ils ont été frustrés par une résistance très déterminée" qui "les a ralentis".

Moscou a désormais envoyé en Ukraine plus de la moitié des plus de 150.000 hommes massés ces derniers mois autour des frontières ukrainiennes, contre moins d'un tiers la veille d'après les estimations des renseignements occidentaux, a dit ce responsable du département américain de la Défense.

Les Etats-Unis jugent que les forces russes sont désormais à une trentaine de kilomètres au nord de Kiev, même si la situation peut évoluer à tout moment, a-t-il ajouté.

"Elles n'ont pas été plus près que cela", a-t-il dit.

La Russie a tiré plus de 250 missiles, la plupart de courte portée, sur des cibles en Ukraine, dont certaines ont touché des installations civiles, a encore déclaré ce responsable.

Le président américain Joe Biden a annoncé vendredi 350 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine.

Une cargaison d'armes américaines est arrivée tout récemment en Ukraine, la première depuis l'invasion de la Russie, a déclaré le fonctionnaire du Pentagone.

(Reportage Phil Stewart, Idrees Ali, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)