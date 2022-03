La Russie fait état de 498 soldats russes tués en Ukraine

MOSCOU, 2 mars (Reuters) - Quelque 498 soldats russes sont morts et 1.597 autres ont été blessés depuis le début de l'offensive en Ukraine, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense, cité par l'agence RIA.

Il s'agit du premier bilan des pertes russes fournies par Moscou depuis le lancement de cette intervention militaire jeudi dernier.

Le ministère russe de la Défense affirme aussi que plus de 2.870 soldats et "nationalistes" ukrainiens ont été tués et environ 3.700 autres blessés, selon l'agence Interfax.

Ce bilan n'a pas pu être vérifié de manière indépendante et l'Ukraine n'a pas réagi à ces chiffres dans l'immédiat. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Matthieu Protard)