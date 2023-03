La Russie frappe de nombreuses régions ukrainiennes, coupant l'électricité

Les attaques ont touché un large éventail de cibles, notamment des villes s'étendant de Zhytomyr, Vynnytsia et Rivne à l'ouest à Dnipro et Poltava dans le centre de l'Ukraine.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que des explosions avaient été enregistrées dans la partie sud-ouest de la ville et que les services de secours étaient en route. Certains habitants ont signalé des coupures d'électricité.

Le gouverneur de la région d'Odessa, Maksym Marchenko, a déclaré qu'un missile de masse avait touché une installation énergétique dans la ville portuaire, provoquant des coupures d'électricité.

"À la suite d'un tir massif de missiles, un site d'infrastructure énergétique a été touché dans la région, ainsi que des résidences", a déclaré M. Marchenko sur Telegram. Il a ajouté que les unités antiaériennes avaient abattu certains missiles et que de nouvelles attaques pourraient suivre.

"Heureusement, il n'y a pas de victimes. Les restrictions d'électricité sont en vigueur.

Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synehubov, a déclaré que la ville et la région avaient été touchées par une quinzaine de frappes.

"L'ennemi a effectué une quinzaine de frappes sur la ville et la région", a-t-il déclaré sur Telegram. "Les infrastructures figuraient à nouveau parmi les cibles. Les informations sur les victimes sont en cours de clarification."

Selon le média ukrainien Obozrevatel.ua, deux personnes ont été blessées par un tir de missile à Kharkiv, qui a atterri près de leur maison.

Une autre frappe a été signalée dans la ville centrale de Dnipro et dans les villes occidentales de Lutsk et Rivne, loin des lignes de front de cette guerre qui dure depuis un an.