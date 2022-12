La Russie intensifie le bombardement de Kherson, rejette le plan de paix de Zelenskiy

Kherson est toujours sous les bombardements des forces russes qui s'étaient repliées sur la rive est du fleuve lorsque la ville a été reprise lors d'une victoire majeure pour l'Ukraine le mois dernier.

Mercredi, les bombardements ont touché la maternité d'un hôpital, mais personne n'a été blessé, selon Kyrylo Tymoshenko, chef de cabinet adjoint du président Volodymyr Zelenskiy. Le personnel et les patients ont été déplacés vers un abri, a déclaré Kyrylo Tymoshenko dans un message sur Telegram.

"C'était effrayant ... les explosions ont commencé brusquement, la poignée de la fenêtre a commencé à s'arracher ... oh, mes mains tremblent encore", a déclaré Olha Prysidko, une nouvelle mère. "Lorsque nous sommes arrivés au sous-sol, le bombardement n'était pas terminé. Pas pendant une minute."

Moscou a nié à plusieurs reprises avoir ciblé des civils.

Dans une allocution vidéo, Zelenskiy a exhorté les Ukrainiens à étreindre leurs proches, à dire à leurs amis qu'ils les apprécient, à soutenir leurs collègues, à remercier leurs parents et à se réjouir plus souvent avec leurs enfants.

"Nous n'avons pas perdu notre humanité, même si nous avons enduré des mois terribles", a-t-il déclaré. "Et nous ne la perdrons pas, bien que l'année à venir soit difficile".

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février. Kiev et ses alliés occidentaux ont dénoncé les actions de la Russie comme un accaparement de terres de style impérialiste. Le président russe Vladimir Poutine parle d'une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser son voisin.

Des sanctions radicales ont été imposées à la Russie pour la guerre, qui a tué des dizaines de milliers de personnes, chassé des millions de personnes de leurs foyers, laissé des villes en ruines et ébranlé l'économie mondiale en faisant grimper les prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Les exportations de gaz russe vers l'Europe via des gazoducs se sont effondrées pour atteindre un plancher post-soviétique en 2022, car son principal client a réduit ses importations en raison du conflit en Ukraine et un gazoduc important a été endommagé par de mystérieuses explosions, selon les données de Gazprom et les calculs de Reuters.

LES RÉALITÉS D'AUJOURD'HUI

Il n'y a toujours aucune perspective de pourparlers pour mettre fin à la guerre.

M. Zelenskiy pousse vigoureusement un plan de paix en 10 points qui prévoit que la Russie respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine et retire toutes ses troupes.

Mais Moscou l'a rejeté mercredi, réaffirmant que Kiev doit accepter l'annexion par la Russie des quatre régions - Luhansk et Donetsk à l'est, et Kherson et Zaporizhzhia au sud.

Il ne peut y avoir de plan de paix "qui ne tienne pas compte des réalités d'aujourd'hui concernant le territoire russe, avec l'entrée de quatre régions en Russie", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l'idée de Zelenskiy de chasser la Russie de l'est de l'Ukraine et de la Crimée avec l'aide de l'Occident et d'amener Moscou à payer des dommages et intérêts à Kiev est une "illusion", a rapporté l'agence de presse RIA.

TASS a cité M. Lavrov qui a déclaré que la Russie continuerait à renforcer sa force de combat et ses capacités technologiques en Ukraine. Il a précisé que les troupes mobilisées par Moscou avaient subi un "entraînement sérieux" et que si beaucoup étaient désormais sur le terrain, la majorité n'était pas encore au front.

M. Zelenskiy a demandé au Parlement de rester uni et a loué les Ukrainiens pour avoir aidé l'Occident à "se retrouver".

"Nos couleurs nationales sont aujourd'hui un symbole international du courage et de l'indomptabilité du monde entier", a-t-il déclaré dans un discours annuel tenu à huis clos.

ATTAQUES DE KHERSON

Sur le front, la Russie a bombardé plus de 25 localités autour de Kherson et de Zaporizhzhia, a indiqué mercredi l'état-major général des forces armées ukrainiennes. La région de Kherson, à l'embouchure du Dnipro, sert de porte d'entrée à la Crimée annexée par la Russie.

De violents combats ont persisté autour de la ville de Bakhmut, tenue par les Ukrainiens, dans la province orientale de Donetsk, et au nord, autour des villes de Svatove et Kreminna à Louhansk, où les forces ukrainiennes tentent de briser les lignes défensives russes.

Le ministère britannique de la défense a déclaré que la Russie avait probablement renforcé la section Kreminna de la ligne de front car elle est importante sur le plan logistique et relativement vulnérable suite aux avancées ukrainiennes plus à l'ouest.

Oleh Zhdanov, analyste militaire basé à Kiev, a noté que la ville et la région de Kharkiv avaient également subi de lourdes attaques qui ont endommagé un gazoduc régional.

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré dans un message sur Telegram que la ville avait été attaquée deux fois, "probablement" par des drones iraniens Shahed, dont cinq ont été abattus au-dessus de la ville de Dnipro, selon le commandement aérien oriental de l'Ukraine.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les rapports du champ de bataille.