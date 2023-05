La Russie a lancé une nouvelle attaque contre l'Ukraine mardi, alors qu'elle célébrait l'anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie en 1945. Les défenses aériennes de l'Ukraine ont détruit 23 des 25 missiles tirés, principalement sur la capitale Kiev, selon des responsables.

Cette attaque, la cinquième du mois de mai, est intervenue un jour après que la Russie a lancé son plus grand essaim de drones dans le cadre d'une nouvelle campagne aérienne déclenchée il y a dix jours, après une période d'accalmie depuis le début du mois de mars.

Les responsables militaires ont déclaré que l'attaque de mardi n'avait pas fait de victimes et n'avait pas causé beaucoup de dégâts.

"Comme au front, les plans de l'agresseur ont échoué", a déclaré Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de la ville de Kiev, dans des commentaires publiés sur l'application de messagerie Telegram.

La Russie célèbre mardi le Jour de la Victoire, l'un de ses jours fériés les plus importants. Des milliers de personnes envahiront les rues de la Place Rouge de Moscou pour assister à un défilé militaire, prévu à 07h00 GMT, et écouter un discours du président Vladimir Poutine.

Au cours de la nuit du 9 mai "sacré", (ils) ont lancé une attaque sur le territoire de l'Ukraine", a déclaré l'armée de l'air ukrainienne sur son application de messagerie Telegram.

M. Popko a déclaré que les forces russes essayaient "de tuer autant de civils que possible en ce jour".

M. Popko a précisé que l'attaque de mardi avait été menée à l'aide de missiles de croisière provenant de la région de la mer Caspienne.

Des débris sont tombés sur une maison dans le district de Holosiivskyi, au sud-ouest de Kiev, a déclaré le maire de Kiev, Vitalii Klitschko, sur sa messagerie Telegram, ajoutant qu'il n'y avait pas de victimes ni de dégâts importants.

Dans le district de Shevchenkivskyi, au centre de Kiev, souvent pris pour cible, des débris ont été retrouvés sur une route.

"Kyiv s'est encore relevé et se relèvera à l'avenir ! a déclaré M. Popko.

L'ÉMOTION EST À SON COMBLE

Dimanche, l'armée ukrainienne a juré d'empêcher les forces russes d'effectuer une dernière poussée pour tenter de capturer la ville orientale en ruine de Bakhmut, refusant ainsi à Poutine ce qui serait son seul prix pour une offensive hivernale coûteuse en temps utile pour les vacances.

Les forces mercenaires russes Wagner, qui ont supporté l'essentiel des combats de Bakhmut, n'ont pas encore reçu les munitions promises par Moscou, a déclaré mardi le chef du groupe, revenant sur les commentaires faits quelques heures plus tôt, selon lesquels les données initiales montraient que les fournitures commençaient à arriver.

Le chef de Wagner, Evgeny Prigozhin, a toutefois déclaré qu'il ne voulait pas "gâcher" le défilé du jour de la Victoire de la Russie et qu'il révélerait plus de détails ultérieurement.

L'Ukraine devrait lancer une contre-offensive pour reprendre des territoires à l'est et au sud dans les jours à venir.

Cette année, le jour de la Victoire est d'autant plus chargé d'émotion que la Russie pleure les milliers de soldats tués au cours de la guerre de près de 15 mois en Ukraine, qui ne semble pas près de s'achever.

La Russie est également sous le choc des attaques de drones, dont l'une a visé le Kremlin le 3 mai dernier et a été considérée comme une tentative d'assassinat de M. Poutine. L'Ukraine nie toute implication.

M. Poutine a comparé à plusieurs reprises la guerre en Ukraine - qu'il présente comme une bataille contre des nationalistes d'inspiration "nazie" - au défi auquel l'Union soviétique a été confrontée lors de l'invasion d'Hitler en 1941.

L'Ukraine juge ces propos absurdes et accuse la Russie de se comporter comme l'Allemagne nazie en menant une guerre d'agression non provoquée et en s'emparant du territoire ukrainien.

M. Poutine, son ministre de la défense et d'autres hauts fonctionnaires devraient passer en revue le défilé de la Place Rouge, qui comprend généralement des chars, des lanceurs de missiles intercontinentaux et des troupes en marche.

Toutefois, en raison des préoccupations accrues en matière de sécurité, dues en partie aux attaques de drones, les autorités ont annulé le traditionnel survol de la place.

Il a également été signalé que moins de soldats et de matériel militaire participeraient au défilé de cette année, le conflit ukrainien prélevant un lourd tribut sur les hommes et le matériel.

Dans tout le pays, les autorités ont annulé les défilés du "Régiment immortel", au cours desquels les gens portent les portraits de membres de leur famille qui ont combattu les nazis.