La Russie met en garde l'Ukraine contre des frappes de missiles américains et britanniques sur la Crimée

Le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, a déclaré mardi que Moscou disposait d'informations selon lesquelles l'Ukraine envisageait de frapper la Crimée contrôlée par la Russie avec des missiles américains et britanniques de plus longue portée, et a averti que la Russie riposterait si cela se produisait.

La Russie a annexé la Crimée à l'Ukraine en 2014, mais considère qu'elle n'entre pas dans le cadre de ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale", qui se concentre sur l'est et le sud de l'Ukraine, où l'Ukraine se bat pour reprendre son territoire. Kiev, qui dit lutter pour sa survie dans une guerre de conquête coloniale, affirme vouloir récupérer l'ensemble de son territoire, y compris la péninsule de Crimée qui abrite la base navale russe de la mer Noire. M. Shoigu a déclaré lors d'une réunion de responsables militaires que Moscou disposait d'informations selon lesquelles l'Ukraine prévoyait de frapper la Crimée avec des systèmes de roquettes à longue portée HIMARS fournis par les États-Unis et avec des missiles de croisière Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni. "L'utilisation de ces missiles en dehors de la zone de notre opération militaire spéciale signifierait que les États-Unis et la Grande-Bretagne seraient totalement entraînés dans le conflit et entraînerait des frappes immédiates sur les centres de décision en Ukraine", a déclaré M. Shoigu. Les généraux et les hommes politiques ukrainiens ont déclaré à maintes reprises qu'ils n'annonçaient pas leurs plans militaires à l'avance. M. Shoigu a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient mené 263 attaques contre les positions des forces russes depuis le 4 juin, date que Moscou considère comme le début de la contre-offensive ukrainienne. "Grâce aux actions intelligentes et désintéressées de nos unités, toutes ces attaques ont été repoussées, l'ennemi n'a pas atteint ses objectifs", a déclaré M. Shoigu. L'Ukraine affirme avoir repris huit villages au début de sa contre-offensive et un responsable de la défense a promis que le "plus gros coup" de Kiev était à venir, malgré la résistance acharnée des troupes de Moscou.