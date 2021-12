La Russie ne se prépare pas à envahir l'Ukraine-ambassadeur russe à l'UE

BERLIN, 23 décembre (Reuters) - La Russie ne se prépare pas à envahir l'Ukraine, a déclaré jeudi Vladimir Chizhov, l'ambassadeur russe auprès de l'Union Européenne.

La Russie souhaite apporter son soutien à la communauté russophone et à ses compatriotes résidant à l'étranger, a indiqué Vladimir Chizhov dans une interview au quotidien allemand Die Welt, ajoutant que Moscou n'avait jamais déclaré vouloir recourir à l'utilisation de moyens militaires pour cela.

"La Russie ne se prépare pas à attaquer un quelconque pays. Je peux vous assurer que les troupes russes ne se préparent aucunement à envahir l'Ukraine", rapporte Die Welt, citant Vladimir Chizhov.

Le président russe Vladimir Poutine a prévenu mardi qu'il sera contraint de répondre avec fermeté si l'Occident n'abandonne pas sa "ligne agressive".

Moscou a présenté la semaine dernière un ensemble de propositions qu'il souhaite négocier sur le plan de sa sécurité, notamment un engagement de la part de l'Otan à renoncer à toute activité militaire en Ukraine et plus globalement en Europe de l'Est. (Reportage Michael Nienaber; version française Camille Raynaud)