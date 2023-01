La Russie nomme un nouveau chef d'état-major des forces terrestres malgré les critiques des faucons

Lapin, précédemment commandant du district militaire central de la Russie, a été critiqué en octobre dernier par les alliés bellicistes du président Vladimir Poutine après que les forces russes ont été chassées de la ville de Lyman dans l'est de l'Ukraine, un centre logistique clé.

Sa nomination fait suite à d'autres changements radicaux au sein de la direction militaire russe au cours de la guerre de 11 mois, au cours de laquelle les forces de Moscou se sont emparées de vastes zones du sud et de l'est de l'Ukraine, mais ont subi une série de défaites et de retraites douloureuses.

Le 8 octobre, la Russie a nommé le général de l'armée de l'air Sergei Surovikin au poste de commandant général de ses forces en Ukraine, peu après le limogeage annoncé des commandants des districts militaires de l'Est et de l'Ouest.

En août, l'agence de presse publique RIA a rapporté que le commandant de la flotte de la mer Noire avait été licencié après une série d'humiliations, notamment le naufrage de son navire amiral et la perte de huit avions de guerre lors d'une attaque contre une base russe en Crimée.

Après la perte de Lyman par la Russie en octobre, Lapin s'est attiré des critiques publiques virulentes de la part du leader tchétchène Ramzan Kadyrov et de Yevgeny Prigozhin, fondateur du groupe militaire privé Wagner, qui ont tous deux envoyé des unités en Ukraine pour soutenir les efforts de l'armée régulière.

Kadyrov a déclaré que Lapin devrait être dépouillé de ses médailles et envoyé au front avec un fusil pour laver sa honte avec du sang.