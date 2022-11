La Russie ordonne le retrait de la ville ukrainienne de Kherson, un revers majeur pour Moscou.

L'Ukraine a réagi avec prudence à l'annonce de mercredi, affirmant que certaines forces russes se trouvaient toujours à Kherson et que des effectifs russes supplémentaires étaient envoyés dans la région.

"Tant que le drapeau ukrainien ne flotte pas sur Kherson, cela n'a aucun sens de parler d'un retrait russe", a déclaré Mykhailo Podolyak, un conseiller principal du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, dans une déclaration à Reuters.

La ville de Kherson était la seule capitale régionale que la Russie avait capturée après son invasion en février, et elle a été au centre d'une contre-offensive ukrainienne. La ville contrôle à la fois la seule route terrestre vers la péninsule de Crimée que la Russie a annexée en 2014, et l'embouchure du Dnipro, le fleuve qui coupe l'Ukraine en deux. Les responsables installés par la Russie ont évacué des dizaines de milliers de civils au cours des dernières semaines.

La région de Kherson est l'une des quatre que le président Vladimir Poutine a déclaré en septembre qu'il incorporait à la Russie "pour toujours", et dont Moscou a dit qu'elle avait été placée sous son parapluie nucléaire.

Dans des commentaires télévisés, le général Sergei Surovikin, qui assure le commandement général de la guerre, a signalé à Shoigu qu'il n'était plus possible de ravitailler la ville de Kherson. Il a dit qu'il proposait d'établir des lignes défensives sur la rive est de la rivière Dnipro.

Shoigu a dit à Surovikin : "Je suis d'accord avec vos conclusions et vos propositions. Pour nous, la vie et la santé des militaires russes sont toujours une priorité. Nous devons également prendre en compte les menaces qui pèsent sur la population civile.

"Procédez au retrait des troupes et prenez toutes les mesures nécessaires pour assurer le transfert en toute sécurité du personnel, des armes et des équipements à travers le fleuve Dnipro."

ÉTAPE PAR ÉTAPE

Les forces ukrainiennes renforcent leurs positions "étape par étape" dans le sud, a déclaré Zelenskiy dans une allocution mercredi soir.

"Il y a beaucoup de joie dans l'espace d'information aujourd'hui, et on comprend pourquoi, mais ... l'ennemi ne nous fera aucun cadeau", a déclaré Zelenskiy, ne mentionnant Kherson qu'une seule fois dans son discours de cinq minutes.

Le président américain Joe Biden a déclaré que l'ordre de Moscou de se retirer de Kherson était "la preuve qu'ils ont de vrais problèmes avec l'armée russe."

M. Biden a déclaré qu'il espérait que les démocrates et les républicains pourraient poursuivre l'approche bipartisane de la confrontation avec l'agression de la Russie en Ukraine après les élections de mi-mandat de mardi, dans lesquelles son parti démocrate a obtenu des résultats meilleurs que prévu.

BOMBARDEMENTS DANS LE SUD

Un communiqué de l'armée ukrainienne publié régulièrement en soirée mercredi n'a fait aucune référence directe à la région de Kherson ou à sa capitale. Selon le communiqué, les forces russes ont bombardé plus de 25 villes et villages sur le front sud, le long de la ligne de contact, et il y a eu plus de 50 missions de reconnaissance par drone.

Le législateur ukrainien David Arakhamia, qui a dirigé la délégation de Kiev aux pourparlers de paix au début de l'invasion russe, a toutefois déclaré qu'une opération militaire était en cours dans la région de Kherson.

Il a qualifié la situation des Russes de critique et a déclaré que "tôt ou tard, ils quitteront Kherson, Donetsk, Louhansk et Sébastopol (en Crimée) ou seront détruits."

Si les forces ukrainiennes prennent toute la rive ouest du Dnipro, leur artillerie à longue portée fournie par les États-Unis et leurs lance-roquettes multiples HIMARS seraient en mesure de frapper les bases logistiques et les positions russes sur la rive est, selon les experts militaires.

Mais les Ukrainiens pourraient être confrontés à de nombreux pièges et être la cible d'intenses barrages d'artillerie russes.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en visite à Londres, a salué les nouvelles en provenance de Kherson mais a également émis une note de prudence.

"Nous ne devons pas sous-estimer la Russie, ils ont encore des capacités", a-t-il déclaré à Sky News. "Nous avons vu les drones, nous avons vu les attaques de missiles, cela montre que la Russie peut encore infliger beaucoup de dégâts."

Pour aggraver le sentiment de désarroi de la Russie à Kherson, le numéro deux de Moscou sur place, Kirill Stremousov, a été tué mercredi dans ce que Moscou a qualifié d'accident de voiture.

LES FAUCONS DE GUERRE RUSSES SOUTIENNENT LA DÉCISION

Mercredi, les principaux faucons de guerre russes ont rapidement exprimé leur soutien à la décision d'abandonner la ville de Kherson, donnant un visage courageux à l'une des retraites les plus humiliantes de Moscou en près de neuf mois de guerre.

"Après avoir pesé le pour et le contre, le général Surovikin a fait le choix difficile mais juste entre des sacrifices insensés pour faire des déclarations fracassantes et sauver la vie inestimable des soldats", a déclaré Ramzan Kadyrov, le leader tchétchène qui a souvent demandé une approche plus agressive de la guerre.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le pont principal d'une route sortant de la ville de Kherson a été dynamité.

Des photos sur Internet ont montré la travée du pont de Darivka, sur la principale route à l'est de Kherson, complètement effondrée dans la rivière Inhulets, un affluent du Dnipro. Reuters a vérifié l'emplacement des images.