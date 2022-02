La Russie ouverte à la diplomatie, intraitable sur sa sécurité, dit Poutine

MOSCOU (Reuters) - La Russie a toujours été ouverte au dialogue et à la diplomatie mais restera intraitable sur sa sécurité et continuera de renforcer son armée dans un contexte international "difficile", a déclaré mercredi Vladimir Poutine.

Dans un message vidéo diffusé à l'occasion du Jour du défenseur de la patrie, le président russe n'a pas évoqué directement la crise ukrainienne et les nouvelles sanctions imposées par les Occidentaux à Moscou en réaction à sa décision de reconnaître l'indépendance des républiques autoproclamées de l'est de l'Ukraine.

"Notre pays est toujours ouvert à un dialogue direct et honnête et prêt à chercher des solutions diplomatiques sur les dossiers les plus complexes", a déclaré Vladimir Poutine.

"Mais je veux réaffirmer que les intérêts de la Russie et la sécurité de notre peuple sont inconditionnels. Donc nous continuerons de renforcer et moderniser notre armée et notre marine", a ajouté le président russe.

"Nous observons une situation internationale difficile et les menaces que représentent les défis actuels, comme l'érosion du système de contrôle des armements et les activités militaires de l'Otan", a-t-il poursuivi.

"Et pourtant, les appels de la Russie à construire un système fondé sur une sécurité équitable et indivisible qui défendrait tous les pays de manière fiable restent sans réponse", a encore déploré Vladimir Poutine.

