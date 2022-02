La Russie pourrait envahir l'Ukraine à tout moment, dit le secrétaire d'État américain

MELBOURNE (Reuters) - La Russie a envoyé de nouvelles forces à sa frontière avec l'Ukraine et pourrait lancer une invasion à tout moment, y compris pendant les Jeux olympiques d'hiver, a déclaré vendredi le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Les Jeux olympiques d'hiver ont lieu à Pékin jusqu'au 20 février.

Washington va continuer de "réduire" son ambassade en Ukraine et a renouvelé son appel aux citoyens américains sur place à quitter le pays immédiatement, a ajouté Antony Blinken.

"Pour faire simple, nous continuons de voir des signes très troublants d'escalade du côté russe, notamment l'arrivée de nouvelles forces à la frontière ukrainienne", a dit le secrétaire d'Etat lors d'une conférence de presse à Melbourne.

"Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes dans une fenêtre où une invasion pourrait commencer à tout moment, et pour être clair, cela inclut les Jeux olympiques."

La Russie, qui a massé des troupes à sa frontière avec l'Ukraine, nie les accusations occidentales selon lesquelles elle aurait l'intention d'envahir l'ancienne république soviétique.

Jeudi, la Grande-Bretagne a prévenu que le "moment le plus dangereux" dans l'impasse entre l'Occident et Moscou semblait imminent alors que la Russie a organisé des exercices militaires en Biélorussie et en mer Noire.

