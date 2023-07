La Russie a lancé une vague d'attaques de drones kamikazes sur Kiev et sa région pour la deuxième nuit consécutive, a déclaré l'armée ukrainienne mercredi, quelques heures avant que le président Volodymyr Zelenskiy ne rencontre les dirigeants de l'OTAN lors d'un sommet qui a soutenu l'indépendance de l'Ukraine.

Selon les premières informations fournies par l'armée ukrainienne, il n'y a pas eu de victimes ni de destructions majeures dans l'immédiat. Tous les drones ont été interceptés avant d'atteindre leur cible.

"Le 504e jour de l'invasion totale de la Fédération de Russie en Ukraine. L'ennemi a lancé une nouvelle attaque aérienne sur la capitale", a déclaré Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de Kiev, sur l'application de messagerie Telegram.

Des témoins de Reuters à Kiev ont entendu des détonations ressemblant au bruit des systèmes de défense aérienne interceptant des objets aériens. On ne sait pas encore combien de drones iraniens Shahed la Russie a lancés et combien ont été interceptés.

Des alertes aériennes ont été lancées pendant plus de deux heures au-dessus de Kiev et de l'Ukraine, et les combats se sont poursuivis alors que les dirigeants de l'OTAN se réunissaient pour un sommet que le Kremlin a critiqué, avertissant que Moscou réagirait pour protéger sa propre sécurité.

La nuit précédente, la Russie avait lancé 28 drones sur Kiev et le port d'Odessa, dans le sud du pays. La défense aérienne ukrainienne a abattu 26 des drones Shahed.

M. Zelenskiy assistera mercredi à Vilnius à la session inaugurale du Conseil OTAN-Ukraine, un organe créé pour rapprocher Kiev et les 31 membres de l'alliance militaire transatlantique.