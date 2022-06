La Russie, premier producteur mondial, contrecarre la tentative de redéfinition des "diamants de la guerre".

Pour qualifier officiellement les diamants russes de "diamants de la guerre", il faudrait élargir la définition. La coalition de la société civile du PK appelle depuis des années https://www.kpcivilsociety.org/press/the-kimberley-process-should-stop-turning-blind-eye-to-russias-invasion-of-ukraine-and-take-fight-against-conflict-diamonds-seriously à un tel changement, de même que certains pays membres du PK.

Le système de certification, conçu pour éliminer le commerce des diamants dits "de sang", a été mis en place en 2003 à la suite des guerres civiles dévastatrices en Angola, en Sierra Leone et au Liberia, largement financées par le commerce illicite de diamants. Le délégué russe du PK a déclaré dans une lettre datée du 20 mai que la situation en Ukraine n'a "aucune implication" pour le processus de Kimberley et qu'elle est "absolument hors de portée" de son système de certification. La Biélorussie, la RCA, le Kirghizistan et le Mali ont tous fait valoir de la même manière que la proposition était "politique" ou hors du champ d'application du PK, et que son inclusion à l'ordre du jour était inappropriée. Ces quatre pays ont soutenu la Russie lors des récents votes de l'Assemblée générale des Nations unies. La RCA, déchirée par la guerre, est le seul pays au monde actuellement soumis à un embargo partiel du PK pour les exportations de diamants bruts. La Russie, avec laquelle elle entretient des liens commerciaux et sécuritaires étroits, a œuvré à la levée de ces restrictions.

Le Mali a également des liens étroits avec la Russie. Des centaines d'entrepreneurs militaires russes y ont été déployés depuis le début de l'année pour aider le gouvernement à combattre les insurgés. "Si le processus de Kimberley veut être un garant crédible que les diamants exportés avec un certificat du PK sont réellement exempts de conflits, il ne peut pas refuser de prendre en compte les questions valables qui ont été soulevées pour savoir si les diamants bruts exportés par la Russie financent son invasion de l'Ukraine", a écrit la Canadienne Ioanna Sahas Martin au président du PK au début du mois. Dans une lettre adressée au président lundi, le représentant ukrainien du PK, Andrii Tkalenko, a proposé deux amendements au système de certification : Élargir la définition pour inclure les acteurs gouvernementaux, et permettre aux pays du PK, par un vote majoritaire, d'expulser un pays qui porte atteinte à la souveraineté d'un autre membre du PK. La Grande-Bretagne, l'Union européenne et les États-Unis ont également déclaré que la Russie devrait se retirer des comités du PK qu'elle préside actuellement. "L'inaction porterait atteinte à la crédibilité et à l'intégrité du processus de Kimberley, non seulement en tant que mécanisme de prévention des conflits, mais aussi en tant que mécanisme de régulation du commerce", a déclaré Marika Lautso-Mousnier, de la Commission européenne, dans une lettre.