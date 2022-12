La Russie présente un plan pour que les investisseurs "inamicaux" vendent leurs actions à moitié prix.

Depuis que Moscou a envoyé son armée en Ukraine en février, de nombreuses entreprises occidentales - des producteurs d'énergie aux chaînes d'alimentation et de vêtements - ont quitté la Russie.

Le procès-verbal d'une réunion d'une commission gouvernementale chargée de surveiller les investissements étrangers énumère une série de mesures qui pourraient s'appliquer aux "personnes étrangères associées à des États étrangers qui commettent des actes inamicaux à l'encontre de personnes morales et physiques russes" lors de la vente d'actifs.

Le terme "inamical" désigne les pays qui ont imposé des sanctions à la Russie en réponse à son intervention militaire, notamment les membres de l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, le Canada, la Grande-Bretagne et l'Australie.

Il n'était pas immédiatement clair comment le gouvernement choisirait d'appliquer les mesures et si elles s'appliqueraient à chaque transaction.

Les transactions peuvent exiger une évaluation indépendante de la valeur des actifs, avec des indicateurs de performance clés établis pour les nouveaux actionnaires, selon le procès-verbal de la réunion du 22 décembre publié vendredi par le ministère des finances.

Une condition stipule : "La vente des actifs avec une décote d'au moins 50 % de la valeur de marché des actifs concernés indiquée dans le rapport d'évaluation des actifs."

Une autre stipulait que les vendeurs pourraient être tenus de s'engager à effectuer des paiements supplémentaires pendant un à deux ans ou à verser au budget fédéral russe une somme initiale de 10 % de la transaction globale.

Un projet de loi qui aurait permis aux autorités de saisir les actifs occidentaux n'a pas réussi à passer le cap du parlement cet été.

Mais un décret signé par le président Vladimir Poutine le 5 août a interdit aux investisseurs de pays hostiles de vendre des parts dans les investissements les plus importants et les plus transférables - projets énergétiques clés et banques - à moins que Poutine ne délivre une dérogation.