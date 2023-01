La Russie promet des "changements importants" dans son armée d'ici 2026

17 janvier (Reuters) - La Russie a annoncé mardi qu'elle allait mettre en oeuvre des "changements importants" au sein de son armée d'ici 2026, notamment dans sa composition, alors que ses effectifs doivent être portés à 1,5 million de soldats.

"Ce n'est qu'en renforçant les principales composantes structurelles des forces armées qu'il sera possible de garantir la sécurité militaire de l'Etat et de protéger les nouvelles entités et les équipements essentiels de la Fédération de Russie", a dit le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)