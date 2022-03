La Russie quitte le Conseil de l'Europe

(Reuters) - La Russie a quitté mardi le Conseil de l'Europe, principale organisation de défense des droits de l'Homme sur le continent, basée à Strasbourg, devançant une possible exclusion en raison de son attaque contre l'Ukraine.

Piotr Tolstoï, le chef de la délégation russe à l'assemblée parlementaire du Conseil, a annoncé sur son compte Telegram avoir remis une lettre annonçant la décision de Moscou, signée de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères.

Le Conseil de l'Europe a suspendu la Russie de ses instances le 25 février dernier, au lendemain du déclenchement de l'offensive militaire russe contre l'Ukraine.

La semaine dernière, Moscou a estimé que les pays membres de l'Otan et de l'Union européenne sapaient les travaux du Conseil de l'Europe et prévenu que la Russie ne comptait plus y participer.

Lundi, le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, s'est adressé par lien vidéo au Conseil en réclamant l'expulsion de la Russie pour "l'agression non provoquée et injustifiée contre l'Ukraine".

La Russie présente son assaut comme une opération spéciale visant à démilitariser et dénazifier l'Ukraine et à prévenir le génocide de la population russophone, des arguments qualifiés de prétextes sans fondement par Kiev et ses alliés occidentaux.

Le Conseil de l'Europe, fondé en 1949, est à l'origine de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui a institué la Cour européenne des droits de l'homme.

La Russie a rejoint le Conseil de l'Europe en 1996. En quittant l'institution, elle se retirera de la Convention européenne des droits de l'Homme.

"Mais n'ayez pas peur", a déclaré sur Telegram Leonid Sloutski, président de la commission des affaires internationales de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. "Tous les droits seront garantis dans notre pays, nécessairement et inconditionnellement."

(rédigé par Kevin Liffey, version française Jean-Stéphane Brosse)