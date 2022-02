La Russie retire son personnel diplomatique d'Ukraine

MOSCOU, 22 février (Reuters) - La Russie a annoncé mardi l'évacuation de son personnel diplomatique en Ukraine, au lendemain de la décision annoncée par Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance de deux régions de l'est de l'Ukraine tenues par des séparatistes pro-russes.

"Notre première priorité est de prendre soin des diplomates russes et des employés de l'ambassade et du consulat général. Afin de protéger leurs vies et leur sécurité, les dirigeants russes ont décidé d'évacuer le personnel des missions russes en Ukraine, ce qui sera mis en oeuvre dans un avenir très proche", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. (Reportage Maria Kiselyova, version française Bertrand Boucey)