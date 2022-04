La Russie révoque l'enregistrement d'Amnesty et de Human Rights Watch

Les unités russes des organisations, qui comprenaient également la Carnegie Endowment for International Peace, "ont été exclues en raison de la découverte de violations de la législation actuelle de la Fédération de Russie", a déclaré le ministère dans un communiqué.

La décision, qui ne donne pas de détails sur les violations, a été annoncée quelques jours après que l'organisation HRW, basée à New York, ait déclaré avoir trouvé "plusieurs cas de forces militaires russes commettant des violations du droit de la guerre" en Ukraine.

La Russie a nié à plusieurs reprises les allégations de crimes de guerre formulées par l'Ukraine et les pays occidentaux au cours de son invasion de l'Ukraine, qui a duré six semaines, et nie avoir ciblé des civils.

La Russie affirme qu'elle mène une "opération militaire spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. Le gouvernement de Kiev et ses alliés occidentaux rejettent cette affirmation comme étant un faux prétexte pour une invasion injustifiée.

Parmi les autres organisations dont l'enregistrement a été révoqué vendredi figurent une branche de la Fondation Rosa Luxemburg, la Fondation Aga Khan et l'Institut d'éducation internationale.

Neuf organisations allemandes ont été incluses, ainsi que trois des États-Unis, une de Grande-Bretagne, une de Pologne et une de Suisse.