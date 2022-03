PARIS, 12 mars (Reuters) - La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont prévenu samedi la Russie que ses nouvelles exigences dans les négociations sur le programme nucléaire de l'Iran risquaient de mener à l'effondrement de l'accord qui est "prêt à être conclu" et doit l'être "avec la plus grande urgence".

(Reportage John Irish, rédigé par Bertrand Boucey)